No descarta sumarse al comando: Carolina Tohá reaparece junto al PPD para reforzar su apoyo a Jeannette Jara

Además, criticó a figuras de la ex Concertación que respaldan a Evelyn Matthei: “Están haciendo un análisis errado”.

Cristóbal Álvarez

Durante esta recta final de la campaña presidencial, la exabanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), retomó sus apariciones públicas para reforzar su apoyo a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La exministra del Interior reapareció junto a otras figuras del Partido por la Democracia en una cena de camaradería de Jara con representantes de la ex Concertación. El encuentro marcó el reencuentro entre las exministras, en un gesto político que buscó reafirmar la unidad del bloque oficialista.

Hay muchas maneras de apoyar en una campaña. Yo en esta fase tengo decidido estar más presente, más activa… no haya ninguna duda de cuál es mi postura, cuál es mi opinión y cuál es mi apoyo a Jeannette”, señaló Tohá.

La exjefa de gabinete también se refirió al Partido Comunista, colectividad de origen de Jara, y advirtió sobre la falta de fraternidad dentro del pacto. “Me parece importante aportar a que Chile no quede como un país más en esta ola derechista… pero no es cualquier ola derechista, es una ola radical”, afirmó.

Desde el comando de Jara destacan que la presencia de Tohá podría ser clave para tender puentes políticos en la recta final de la campaña. La propia candidata ha insistido en su disposición a “volver a trabajar con quienes ya ha colaborado en el pasado”.

“Esa es una decisión que tiene que tomar el comando. Yo creo que en esta etapa va a venir ahora la primera vuelta, después viene la segunda vuelta, yo creo que va a haber más espacios donde tener una posición más pública, pero los equipos del comando los arma la candidata, y yo no estoy en esa discusión de las personas que van a entrar o salir”, cerró Jara.

“Un error de análisis”

En la instancia, Tohá también se refirió a las figuras de la ex Concertación que han manifestado su apoyo a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificando su postura como un error político.

“Yo lo explico como que están haciendo un análisis errado de la situación. Primero, creo que además son personas muy puntuales. No, esto no es una cosa general en lo más mínimo. Este mundo está con Jeannette Jara. Hay personas que se han ido para el otro lado”, sostuvo.

La exalcaldesa de Santiago profundizó en su diagnóstico político al afirmar que “yo creo que están haciendo un cálculo en que dicen, aquí hay dos extremos y yo no quiero estar en los extremos, pero sinceramente, aquí no hay dos extremos simétricos”.

La derecha que estamos teniendo en Chile es una derecha que hoy día está radicalizada, que se ha puesto más ortodoxa, más intolerante, más extrema. La izquierda que tenemos hoy día en Chile, al revés. Es una izquierda que se ha ido moderando, que ha ido integrando a distintos sectores, que ha ido retrocediendo sobre posturas radicales que en algún minuto tuvo”, cerró Tohá.

