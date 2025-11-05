Asesinan a tiros a hombre de 33 años en Puente Alto: se reportaron más de 30 disparos
La víctima había ido a visitar a familiares en el sector de Bajos de Mena cuando fue atacada al subir a su vehículo.
Durante la noche de este martes, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros en la comuna de Puente Alto.
En concreto, el hecho ocurrió cerca de la medianoche en calle Orden y Patria, en el sector de Bajos de Mena.
Según los antecedentes, la víctima había ido a visitar a familiares y fue atacada cuando se subía a su automóvil. Testigos reportaron más de treinta disparos.
El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI en coordinación con ECOH del Ministerio Público.
