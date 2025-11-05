;

Asesinan a tiros a hombre de 33 años en Puente Alto: se reportaron más de 30 disparos

La víctima había ido a visitar a familiares en el sector de Bajos de Mena cuando fue atacada al subir a su vehículo.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Asesinan a tiros a hombre de 33 años en Puente Alto: se reportaron más de 30 disparos

Asesinan a tiros a hombre de 33 años en Puente Alto: se reportaron más de 30 disparos

Durante la noche de este martes, un hombre de 33 años fue asesinado a tiros en la comuna de Puente Alto.

En concreto, el hecho ocurrió cerca de la medianoche en calle Orden y Patria, en el sector de Bajos de Mena.

Según los antecedentes, la víctima había ido a visitar a familiares y fue atacada cuando se subía a su automóvil. Testigos reportaron más de treinta disparos.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río, donde se constató su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI en coordinación con ECOH del Ministerio Público.

