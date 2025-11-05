;

“Referente del arte y la cultura en Chile”: el increíble homenaje que quieren hacer a Héctor Noguera en Peñalolén

“Es un honor para los peñalolinos poder dedicarle un espacio a alguien que nos ha dado tanto”, señaló el alcalde Miguel Concha.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Municipalidad de Peñalolén presentará al Concejo Municipal una propuesta para renombrar una calle de la comuna en homenaje al destacado actor y director teatral Héctor Noguera, figura fundamental de las artes escénicas chilenas y fundador del emblemático Teatro Camino, ubicado en la Comunidad Ecológica de Peñalolén.

La iniciativa busca reconocer la extensa trayectoria artística de Noguera y su estrecha relación con la comuna, donde desarrolló por décadas su trabajo teatral, formando nuevas generaciones y aportando a la vida cultural de la comunidad.

Héctor Noguera es un referente del arte, la cultura y la formación de actores en Chile. Su presencia ha dejado una huella profunda en Peñalolén y en todo el país. Es un honor para los peñalolinos poder dedicarle un espacio a alguien que nos ha dado tanto”, señaló el alcalde Miguel Concha.

Revisa también:

ADN

Desde la familia del actor manifestaron su emoción por la iniciativa y el significado que tendría para ellos este reconocimiento. “Para nosotros sería un gesto muy simbólico y conmovedor. Que una calle de Peñalolén lleve el nombre de Héctor, ojalá en las cercanías del Teatro Camino, es una manera hermosa de mantener viva su entrega al arte y a la comunidad”, expresaron.

Aún se encuentran en evaluación las posibles ubicaciones para el cambio de nombre, y desde el municipio destacaron la relevancia de que la comunidad se sienta parte de esta iniciativa y que el espacio sea significativo para la familia Noguera, que busca rendir un reconocimiento representativo para Peñalolén.

“Queremos que este reconocimiento sea compartido, que la ciudadanía se sienta parte de este homenaje a un hombre que marcó nuestra cultura desde Peñalolén”, agregó el alcalde Concha.

Héctor “Tito” Noguera, reconocido actor, director y maestro que marcó generaciones con su talento y su inconfundible presencia escénica, falleció el pasado martes 28 de octubre, fecha desde la cual el país entero ha valorado y expresado su respeto por el intérprete que marcó a una sociedad entera.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad