“Referente del arte y la cultura en Chile”: el increíble homenaje que quieren hacer a Héctor Noguera en Peñalolén

La Municipalidad de Peñalolén presentará al Concejo Municipal una propuesta para renombrar una calle de la comuna en homenaje al destacado actor y director teatral Héctor Noguera, figura fundamental de las artes escénicas chilenas y fundador del emblemático Teatro Camino, ubicado en la Comunidad Ecológica de Peñalolén.

La iniciativa busca reconocer la extensa trayectoria artística de Noguera y su estrecha relación con la comuna, donde desarrolló por décadas su trabajo teatral, formando nuevas generaciones y aportando a la vida cultural de la comunidad.

“Héctor Noguera es un referente del arte, la cultura y la formación de actores en Chile. Su presencia ha dejado una huella profunda en Peñalolén y en todo el país. Es un honor para los peñalolinos poder dedicarle un espacio a alguien que nos ha dado tanto”, señaló el alcalde Miguel Concha.

Desde la familia del actor manifestaron su emoción por la iniciativa y el significado que tendría para ellos este reconocimiento. “Para nosotros sería un gesto muy simbólico y conmovedor. Que una calle de Peñalolén lleve el nombre de Héctor, ojalá en las cercanías del Teatro Camino, es una manera hermosa de mantener viva su entrega al arte y a la comunidad”, expresaron.

Aún se encuentran en evaluación las posibles ubicaciones para el cambio de nombre, y desde el municipio destacaron la relevancia de que la comunidad se sienta parte de esta iniciativa y que el espacio sea significativo para la familia Noguera, que busca rendir un reconocimiento representativo para Peñalolén.

“Queremos que este reconocimiento sea compartido, que la ciudadanía se sienta parte de este homenaje a un hombre que marcó nuestra cultura desde Peñalolén”, agregó el alcalde Concha.

Héctor “Tito” Noguera, reconocido actor, director y maestro que marcó generaciones con su talento y su inconfundible presencia escénica, falleció el pasado martes 28 de octubre, fecha desde la cual el país entero ha valorado y expresado su respeto por el intérprete que marcó a una sociedad entera.