Nieve en Santiago: nuevo pronóstico revela dónde caerían precipitaciones sólidas este jueves 6 de noviembre / Agencia Uno

Según el pronóstico del tiempo, este jueves 6 de noviembre volverá la lluvia a la región Metropolitana.

Al menos en la ciudad de Santiago, y pese a que no serán precipitaciones homogéneas, podrían caer hasta 5 milímetros de agua durante la totalidad del evento.

En particular, las zonas altas de la capital serán los puntos más afectados por el cambio en las condiciones meteorológicas.

¿Nieve en Santiago el jueves 5 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología y parte de Megatiempo, la lluvia podría abarcar un área mayor que el del pasado 31 de octubre, durante Halloween.

“Podríamos tener un poquito más de nieve también”, aseguró en la previa al evento. Eso sí, la situación estaría limitada a los sectores cordilleranos.

“Las temperaturas van al descenso, pero no perduran más allá del jueves, sino que se concentran en este día”, añadió la meteoróloga Catalina Cortes, quien es parte de la misma señal.

Si bien el día estará nublado desde la mañana, se espera que las primeras gotas de lluvia aparezcan cerca de las 16:00 horas.

El peak de la situación se producirá cerca de las 18:00 o 19:00 horas.

Tras la actualizaciones más recientes también se ha hablado de probabilidad de vientos, tormentas eléctricas e incluso granizo en zonas puntuales.