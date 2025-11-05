;

Nieve en Santiago: nuevo pronóstico revela dónde caerían precipitaciones sólidas este jueves 6 de noviembre

La llegada de una baja segregada a la zona central de Chile traerá cambios en el tiempo. Revisa aquí lo que se espera.

Javier Méndez

Nieve en Santiago: nuevo pronóstico revela dónde caerían precipitaciones sólidas este jueves 6 de noviembre

Nieve en Santiago: nuevo pronóstico revela dónde caerían precipitaciones sólidas este jueves 6 de noviembre / Agencia Uno

Según el pronóstico del tiempo, este jueves 6 de noviembre volverá la lluvia a la región Metropolitana.

Al menos en la ciudad de Santiago, y pese a que no serán precipitaciones homogéneas, podrían caer hasta 5 milímetros de agua durante la totalidad del evento.

En particular, las zonas altas de la capital serán los puntos más afectados por el cambio en las condiciones meteorológicas.

Revisa también:

ADN

¿Nieve en Santiago el jueves 5 de noviembre? Esto es lo que se sabe

Según Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología y parte de Megatiempo, la lluvia podría abarcar un área mayor que el del pasado 31 de octubre, durante Halloween.

“Podríamos tener un poquito más de nieve también”, aseguró en la previa al evento. Eso sí, la situación estaría limitada a los sectores cordilleranos.

“Las temperaturas van al descenso, pero no perduran más allá del jueves, sino que se concentran en este día”, añadió la meteoróloga Catalina Cortes, quien es parte de la misma señal.

Si bien el día estará nublado desde la mañana, se espera que las primeras gotas de lluvia aparezcan cerca de las 16:00 horas.

El peak de la situación se producirá cerca de las 18:00 o 19:00 horas.

Tras la actualizaciones más recientes también se ha hablado de probabilidad de vientos, tormentas eléctricas e incluso granizo en zonas puntuales.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad