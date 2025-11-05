El cambio de formato que dispondrá el LIV Golf a contar de 2026 / Michael Miller/ISI Photos

A contar de 2022, el mundo del golf vivió un cisma con el arribo del LIV Golf, el circuito con capitales saudíes que llevó a varios jugadores a verse seducidos por los altos premios que entrega y un formato distinto.

Entre sus principales novedades estaba el hecho de no tener puntaje de corte, pasar de cuatro a tres días de competencia y el desarrollar equipos de jugadores.

Sin embargo, esta semana, los organizadores del circuito anunciaron la modificación de formato para pasar de 54 a 72 hoyos, como se hace en todos los torneos del mundo.

Este cambio le permitirá a los competidores del LIV Golf sumar puntos para el ranking mundial, cuestión que hasta este año complicaba a los golfistas del campeonato para clasificarse a los majors.

“Al entrar en nuestra cuarta temporada como liga, el cambio a 72 hoyos marca un nuevo capítulo decisivo para LIV Golf, que fortalece nuestra liga y desafía a nuestro campo élite de jugadores. Las ligas más exitosas del mundo continúan innovando y evolucionando su producto, y, como liga emergente, no somos la excepción”, enfatizó Scott O’Neil, director ejecutivo de LIV Golf.

Los golfistas más emblemáticos del circuito saudí valoraron la medida. “Es una victoria para la liga y para los jugadores. Somos competidores hasta la médula y queremos cada oportunidad para competir al más alto nivel y perfeccionar nuestro juego”, apuntó Jon Rahm, que se coronó campeón del circuito tras superar al chileno Joaquín Niemann, a través en un comunicado.

El paso de tres a cuatro días de acción aumenta la posibilidad de que haya un acuerdo con el PGA Tour para unificar el golf.