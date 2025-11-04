;

Dobletes nacionales le permiten al Team Para Chile llegar a siete oros en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Constanza Vergara y María Jesús Lara sumaron dos preseas doradas cada una en el torneo.

Carlos Madariaga

El atletismo se sigue llevando el protagonismo en la delegación del Team Para Chile en los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se disputan en nuestro país.

La delegación nacional ya suma siete oros luego de cuatro días de competencia, ya con dos mujeres como grandes protagonistas.

Por una parte, destacó Constanza Vergara, que ayer lunes estrenó su medallero en la final F37/38 del lanzamiento de la bala.

Hoy martes, en la clase F37 del lanzamiento del disco, la deportista nacional completó otra victoria a su haber.

A lo anterior hay que sumar el gran nivel de María Jesús Lara, que ayer lunes ganó en los 100 metros de la clase T47. Ahora, obtuvo el segundo oro personal en los Juegos Parapanamericanos Juveniles tras imponerse en los 200 metros de la misma categoría.

