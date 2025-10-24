;

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya tiene fecha de estreno en Disney+

La película llegará al streaming tras reunir poco más de USD$500 millones en cines.

José Campillay

“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya tiene fecha de estreno en Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones y, sin duda alguna, uno de sus estrenos más importantes en los últimos años fue el de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

La película que legó a los cines el pasado 24 de julio supo darle un pequeño refresh a la franquicia, marcando los lineamientos para lo que está por venir y reviviendo las expectativas de los fanáticos.

Tras su paso por la gran pantalla, el proyecto recaudó poco más de $500 millones de dólares en taquilla, quedando por debajo de las pretensiones más optimistas. Su presupuesto fue de USD$200 millones.

Ahora, luego de cautivar a la audiencia en los cines del mundo, el filme prepara su tan esperado estreno en streaming, específicamente en Disney+, hogar oficial y bajo licencia del UCM.

La cinta dirigida por Matt Shakman, y escrita por un equipo de guionistas encabezado por Jeff Kaplan, tiene agendado su lanzamiento en la plataforma para el próximo 5 de noviembre

Se estima que este esperado paso en su distribución sea un nuevo impulso en popularidad, acercando aún más la historia a los fanáticos. Asoma como la gran oportunidad para que, aquellos que no la vieron en cines, puedan disfrutarla cuando y desde dónde quieran.

“En un mundo retrofuturista, la primera familia de Marvel debe defender el planeta”, adelantan desde el servicio de streaming, revolucionando a los suscriptores que esperan con ansias el momento.

Uno de los puntos más altos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos es su elenco, compuesto por las estrellas: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

