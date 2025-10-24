“Los 4 Fantásticos: Primeros pasos” ya tiene fecha de estreno en Disney+
La película llegará al streaming tras reunir poco más de USD$500 millones en cines.
El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose en diferentes direcciones y, sin duda alguna, uno de sus estrenos más importantes en los últimos años fue el de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.
La película que legó a los cines el pasado 24 de julio supo darle un pequeño refresh a la franquicia, marcando los lineamientos para lo que está por venir y reviviendo las expectativas de los fanáticos.
Tras su paso por la gran pantalla, el proyecto recaudó poco más de $500 millones de dólares en taquilla, quedando por debajo de las pretensiones más optimistas. Su presupuesto fue de USD$200 millones.
Ahora, luego de cautivar a la audiencia en los cines del mundo, el filme prepara su tan esperado estreno en streaming, específicamente en Disney+, hogar oficial y bajo licencia del UCM.
La cinta dirigida por Matt Shakman, y escrita por un equipo de guionistas encabezado por Jeff Kaplan, tiene agendado su lanzamiento en la plataforma para el próximo 5 de noviembre.ç
Se estima que este esperado paso en su distribución sea un nuevo impulso en popularidad, acercando aún más la historia a los fanáticos. Asoma como la gran oportunidad para que, aquellos que no la vieron en cines, puedan disfrutarla cuando y desde dónde quieran.
“En un mundo retrofuturista, la primera familia de Marvel debe defender el planeta”, adelantan desde el servicio de streaming, revolucionando a los suscriptores que esperan con ansias el momento.
Uno de los puntos más altos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos es su elenco, compuesto por las estrellas: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.
