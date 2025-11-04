De Jedi a estrella de la MMA: Daisy Ridley protagonizará una nueva película biográfica deportiva

Luego de protagonizar las secuelas de Star Wars, Daisy Ridley ha tenido la dura labor de reinventarse para continuar con su carrera profesional.

Son varios los proyectos en los que ha participado tras dejar atrás a Rey Skywalker, aunque ninguno con la repercusión mediática esperada.

Pero ahora se prepara para un nuevo trabajo, uno que promete alcanzar importantes niveles de éxito. Además, se enmarca en el popular género de las biopic.

De manera concreta, la actriz de 33 años le dará vida a Bryony Tyrell, una enfermera de cuidados intensivos y madre de dos hijos que se convirtió en luchadora profesional de artes marciales mixtas (MMA).

Tyrell trabajaba durante el día en la unidad de cuidados intensivos del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, enfrentando las dificultades del sistema sanitario, y por las noches se transformaba en una feroz competidora en el octágono.

Bajo el título de Killa Bee, la apuesta contará la historia real de este caso, reflejando el camino de superación y trabajo en torno a una vocación que parecía opuesta, pero siempre presente.

Su trayectoria en las artes marciales comenzó en la universidad con el kickboxing, donde alcanzó el cinturón negro antes de ampliar sus técnicas a kung fu, jiu-jitsu japonés, krav maga, wrestling y muay thai.

Su carrera profesional incluye un récord de 4 victorias, 3 derrotas y 1 empate, con combates contra luchadoras de primer nivel en promociones destacadas como Bellator y UFC.

Una historia emotiva

“Las artes marciales son mi pasión en la vida. Me encanta el contraste de que pueden ser hermosas y mortales al mismo tiempo”, comentó la propia Bryony, quien además reconoce “una dedicación y disciplina increíbles, y también lleva el cuerpo y la mente al límite de la resistencia”.

La película, escrita por Ruth Sewell y dirigida por Kenton Oxley, un amigo de la infancia de Bryony, se está produciendo con el apoyo activo de la propia Tyrell y su familia para garantizar la fidelidad emocional y creativa de su historia.

“La historia de Bryony es de un coraje y resiliencia extraordinarios. Me conmovió profundamente su viaje emocional y emancipador. Estoy ansiosa por llevar su espíritu a la pantalla”, expresó Ridley mostrándose entusiasmada con este papel.

Daisy Ridley - Bryony Tyrell Ampliar

El proyecto se presentará en el American Film Market, con producción planeada para comenzar en el segundo trimestre de 2026.

Los productores destacan la colaboración estrecha con la luchadora y el enfoque personal que Oxley aporta como director, enfatizando la autenticidad y la conexión profunda en esta historia inspiradora.

La combinación entre la vida de enfermera dedicada y luchadora implacable hace de Bryony Tyrell un ejemplo de valentía y fuerza en ambos mundos, y su relato, ahora inmortalizado en la pantalla, promete impactar y motivar a muchos.