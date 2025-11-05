“La mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U de Chile terminan siendo siempre falsas” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, valoró el triunfo del club ante Everton en duelo pendiente por el Campeonato Nacional 2025.

“Hemos hecho una muy buena campaña. Estamos enfocados en cerrar el año de la mejor manera, necesitamos ser “Chile 2″“, explicó en zona mixta, destacando también la campaña a nivel internacional.

“Un equipo que llega a semifinales de Copa Sudamericana y sale con la frente en alto no es un fracaso. Esto es fútbol. A veces las cosas no salen como quieren, pero no es un fracaso”, recalcó Michael Clark, que abordó los rumores en torno a diferencias entre el cuerpo técnico y la directiva.

“El equipo está con el foco puesto en ganar. Ustedes saben, trabajan en esto, la mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo siempre falsas. La hacen algunos periodistas cuyas fuentes son la ensalada del asado”, criticó el mandamás azul.

“Veo a un grupo humano unido, al cuerpo técnico enfocado. A final de año nos vamos a sentar a evaluar que es lo mejor para el club y los que trabajan en el equipo. No veo ninguna división interna”, apuntó Michael Clark, junto con desestimar que haya decisiones tomadas con jugadores como Rodrigo Contreras.

“Nunca hemos dicho nada al respecto, hay que esperar a cerrar el año. Una vez que veamos dónde quedamos, tomaremos decisiones”, concluyó el líder directivo del cuadro universitario laico.