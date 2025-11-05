Gustavo Álvarez aplaude el miércoles goleador de sus delanteros: “A veces uno tiene que tomar decisiones para generar reacciones”

Universidad de Chile venció 2-0 a Everton y dejó atrás una racha de tres derrotas consecutivas, algo que venía carcomiendo la mente de Gustavo Álvarez, quien celebró con mesura el triunfo tras el final del encuentro.

“Me parece un partido que fue favorable. El equipo jugó muy bien, controló el trámite de punta a punta y tuvimos la contundencia para poder ganarlo. Tuvimos seis o siete ocasiones y podríamos haber hecho algún gol más”, dijo el entrenador de la U en diálogo con TNT Sports.

“Siempre es bueno depender de uno mismo. Siempre dije que tenemos que enfocarnos en ganar el próximo partido, por forma de pensar y por obligación. Así lo pensamos como cuerpo técnico, y el club te obliga a eso”, agregó el DT sobre lo que resta de torneo y la lucha por el “Chile 2”.

Consultado por la seguidilla negativa de derrotas, el técnico señaló que “siempre hay que analizar el segmento y el proceso; puede haber baches, pero hay que ver las particularidades que tuvo cada partido. Con Huachipato el partido fue bastante favorable y terminamos perdiendo por un penal. En el anterior (Lanús), todos sabemos lo que pasó, y el clásico con Católica fue muy en medio entre ambos. Fueron tres 1-0”.

En la misma línea, fue contundente al responder si le molestaba no tener tiempo suficiente para preparar los compromisos. “No, tiene que ser así. El problema sería tener siempre una semana, porque eso significaría que jugamos un solo campeonato. Jugar cuatro torneos, como fue este año, tiene que ser un privilegio y tenemos que estar preparados”, manifestó.

Además, felicitó a Leandro Fernández y Rodrigo Contreras, quienes anotaron este miércoles luego de largas sequías. “Me alegro mucho por ellos. A veces uno tiene que tomar decisiones para generar reacciones, y me alegra, porque se lo merecen muchísimo los dos”, sentenció Gustavo Álvarez.