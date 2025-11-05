;

Leandro Fernández se desahoga tras volver al gol en la U y deja este mensaje sobre su futuro: “En diciembre...”

El delantero de los azules abordó las dudas sobre su continuidad tras la victoria sobre Everton en Santa Laura.

Leandro Fernández se reencontró con el gol este miércoles en la victoria de Universidad de Chile por 2-0 frente a Everton de Viña del Mar, en el duelo pendiente de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

En el minuto 52, el delantero argentino conectó un tiro de esquina desde el sector izquierdo de Matías Sepúlveda y con un certero cabezazo abrió el marcador para los azules en el Estadio Santa Laura.

Consumado el triunfo, el delantero de la U habló con TNT Sports tras ser elegido la figura del partido y dejó un sentido desahogo. “Hace rato venía necesitando un partido así, volver a convertir y hoy con nuestra gente contento que se pudo dar”, comenzó declarando.

“Creo que mi posición es día a día, hay que tratar de convertir, de ayudar al equipo. En un momento lo venía haciendo irregularmente, me tocó salir, me tocó lesionarme, Lucas (Di Yorio) entró, aprovechó la oportunidad”, agregó.

En esa línea, Fernández agregó que “había tenido que esperar, pero quiero detenerme un minuto en agradecer a mi señora, a mi hijo, a mis amigos y especialmente a la gente de la U, que desde el día uno hasta hoy me siguen apoyando, siguen confiando en mí, dedicarle el gol a ellos también".

“Ahí es donde se ven los verdaderos, en las buenas y en las malas también, y la gente acá en las malas siempre está. Siempre brinda ese apoyo y yo tengo que demostrar adentro de la cancha. Hoy lo pude hacer y ojalá que pueda volver a ser el que fui el año pasado", remarcó.

Por último, el delantero de la U se refirió a su futuro en la institución, donde tiene contrato vigente hasta fines del 2026. “Tengo contrato, la gente y la institución se merece seguir ahí arriba. En diciembre se verá qué es lo que pasa, pero yo tengo un contrato y estoy muy feliz acá”, concluyó.

