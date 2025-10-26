;

“Estos chilenos viven en el 2800″: Mexicana queda asombrada tras ir al supermercado y ver este detalle

“Dejé de venir unos tres meses y ya están muy avanzados”, explicó en un video de TikTok.

Javier Méndez

“Estos chilenos viven en el 2800″: Mexicana queda asombrada tras ir al supermercado y ver este detalle

La creadora de contenido mexicana @arienchile no pudo ocultar su sorpresa al visitar un supermercado en Chile y comprar paltas, o aguacates, como se les conoce en su país de origen.

A través de un video publicado en TikTok, que ya supera las 580 mil reproducciones, la extranjera afirmó: “estos chilenos viven como en el 2800″.

Revisa también:

ADN

Toda la sorpresa se debió a las máquinas de autoservicio que utiliza la cadena Jumbo. Una de ellas incorpora una función avanzada: se puede colocar la palta sobre un sensor para determinar su nivel de madurez.

“Qué onda mi emoción (...) nomás dejé de venir unos tres meses y ya están muy avanzados”, opinó.

Otro punto que destacó fueron las pesas que detecta de forma autómica la fruta o verdura que se pone en la bandeja.

“Que alguien me explique cómo la pesa sabe qué cosa es ¿Tiene una cámara?“, cuestionó.

En un video posterior también mostró su fascinación por un snack que no puede estar ausente en cualquier fiesta que se respete: las ramitas.

“¿Cómo se le hace para dejar de comer esto?“, cuestionó. ”Después de que las probé no puedo dejarlo", admitió.

Mira el video a continuación:

@arienchile

Chile está en el futuro y me encanta 🥰 #mexicanaenchile #palta #chile #jumbo

♬ Humor Song - 帅蝈蝈

