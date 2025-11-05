Estas son las posiciones sexuales más peligrosas: riesgo de fractura de pene y lesiones cervicales

Tener relaciones sexuales puede ser una experiencia placentera y enriquecedora, pero también implica ciertos cuidados que muchas veces se pasan por alto.

Más allá del deseo y la confianza, la comunicación y la seguridad son factores clave para evitar situaciones incómodas o incluso lesiones físicas.

Según el sitio especializado Get Me Giddy, existen varias posiciones sexuales que destacan por su riesgo potencial. De hecho, algunas son bastante comunes.

“Cuando se trata de actividades sexuales, es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, señaló Rhianonn John, sexóloga estadounidense.

“Si bien las preferencias y los niveles de comodidad varían entre las personas, ciertas actividades pueden tener un mayor riesgo de lesiones si no se comunican de manera cautelosa y adecuada”, añadió.

Las posiciones sexuales más riesgosas, según expertos