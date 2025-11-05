Estas son las posiciones sexuales más peligrosas: riesgo de fractura de pene y lesiones cervicales
“Es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, aconsejó una sexóloga.
Tener relaciones sexuales puede ser una experiencia placentera y enriquecedora, pero también implica ciertos cuidados que muchas veces se pasan por alto.
Más allá del deseo y la confianza, la comunicación y la seguridad son factores clave para evitar situaciones incómodas o incluso lesiones físicas.
Según el sitio especializado Get Me Giddy, existen varias posiciones sexuales que destacan por su riesgo potencial. De hecho, algunas son bastante comunes.
“Cuando se trata de actividades sexuales, es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, señaló Rhianonn John, sexóloga estadounidense.
“Si bien las preferencias y los niveles de comodidad varían entre las personas, ciertas actividades pueden tener un mayor riesgo de lesiones si no se comunican de manera cautelosa y adecuada”, añadió.
Las posiciones sexuales más riesgosas, según expertos
- Estilo perrito: posición donde la pareja receptora se coloca en cuatro apoyos y la persona penetrante se ubica detrás. Puede provocar fracturas de pene o lesiones cervicales si las embestidas son demasiado profundas, rápidas o mal dirigidas. Se recomienda controlar la velocidad y la profundidad, evitar sacar completamente el pene y colocar una almohada bajo las caderas para mejorar el ángulo y reducir riegos.
- Misionero: la pareja receptora se acuesta boca arriba mientras la otra se coloca encima. Se arriesgan a resbalones o golpes accidentales, sobre todo si el movimiento es muy vigoroso o todo el peso recae sobre el receptor. Lo ideal es mantener un ritmo controlado, distribuir el peso y evitar embestidas bruscas.
- Mujer arriba / Cowgirl: la persona receptora se sienta o se arrodilla encima de la pareja penetrante y controla el ritmo y la profundidad. El peligro radica en posibles fracturas de pene si se produce un movimiento brusco o si se inclina demasiado hacia atrás. Conviene moverse con atención, apoyarse con las manos y permitir que la persona debajo guíe el pene desde la base.
- El martinete: una posición exigente donde la pareja receptora está boca abajo, apoyada sobre el cuello y los hombros, mientras la otra penetra desde arriba. Puede causar tensión en el cuello o la cabeza, además de riesgo de caídas por pérdida del equilibrio. Se aconseja colocar almohadas de soporte, hacerlo contra una superficie estable como una cama o una pared, o adaptar la posición con la pareja receptora acostada para mayor control.
- Soporte y transporte / lift and carry: consiste en que una persona levanta y sostiene a la otra durante la penetración, lo que requiere fuerza y equilibrio. Las caídas o lesiones musculares son los principales riesgos si se pierde la estabilidad o se fuerza el cuerpo. Sería mejor hacerlo cerca de una cama, usar una pared como apoyo y no intentar la posición si no se tiene fuerza.
- La carretilla: la pareja receptora se sostiene con las manos mientras la otra sujeta sus piernas desde atrás. El riesgo está en la presión excesiva sobre brazos y muñecas, que puede causar tensión o fracturas. Se recomienda apoyar parte del cuerpo en una cama o mueble y distribuir el peso en los antebrazos.
