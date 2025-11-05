;

Estas son las posiciones sexuales más peligrosas: riesgo de fractura de pene y lesiones cervicales

“Es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, aconsejó una sexóloga.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / g-stockstudio

Tener relaciones sexuales puede ser una experiencia placentera y enriquecedora, pero también implica ciertos cuidados que muchas veces se pasan por alto.

Más allá del deseo y la confianza, la comunicación y la seguridad son factores clave para evitar situaciones incómodas o incluso lesiones físicas.

Según el sitio especializado Get Me Giddy, existen varias posiciones sexuales que destacan por su riesgo potencial. De hecho, algunas son bastante comunes.

Revisa también:

ADN

“Cuando se trata de actividades sexuales, es importante priorizar la seguridad y el bienestar”, señaló Rhianonn John, sexóloga estadounidense.

Si bien las preferencias y los niveles de comodidad varían entre las personas, ciertas actividades pueden tener un mayor riesgo de lesiones si no se comunican de manera cautelosa y adecuada”, añadió.

Las posiciones sexuales más riesgosas, según expertos

  • Estilo perrito: posición donde la pareja receptora se coloca en cuatro apoyos y la persona penetrante se ubica detrás. Puede provocar fracturas de pene o lesiones cervicales si las embestidas son demasiado profundas, rápidas o mal dirigidas. Se recomienda controlar la velocidad y la profundidad, evitar sacar completamente el pene y colocar una almohada bajo las caderas para mejorar el ángulo y reducir riegos.
  • Misionero: la pareja receptora se acuesta boca arriba mientras la otra se coloca encima. Se arriesgan a resbalones o golpes accidentales, sobre todo si el movimiento es muy vigoroso o todo el peso recae sobre el receptor. Lo ideal es mantener un ritmo controlado, distribuir el peso y evitar embestidas bruscas.
  • Mujer arriba / Cowgirl: la persona receptora se sienta o se arrodilla encima de la pareja penetrante y controla el ritmo y la profundidad. El peligro radica en posibles fracturas de pene si se produce un movimiento brusco o si se inclina demasiado hacia atrás. Conviene moverse con atención, apoyarse con las manos y permitir que la persona debajo guíe el pene desde la base.
  • El martinete: una posición exigente donde la pareja receptora está boca abajo, apoyada sobre el cuello y los hombros, mientras la otra penetra desde arriba. Puede causar tensión en el cuello o la cabeza, además de riesgo de caídas por pérdida del equilibrio. Se aconseja colocar almohadas de soporte, hacerlo contra una superficie estable como una cama o una pared, o adaptar la posición con la pareja receptora acostada para mayor control.
  • Soporte y transporte / lift and carry: consiste en que una persona levanta y sostiene a la otra durante la penetración, lo que requiere fuerza y equilibrio. Las caídas o lesiones musculares son los principales riesgos si se pierde la estabilidad o se fuerza el cuerpo. Sería mejor hacerlo cerca de una cama, usar una pared como apoyo y no intentar la posición si no se tiene fuerza.
  • La carretilla: la pareja receptora se sostiene con las manos mientras la otra sujeta sus piernas desde atrás. El riesgo está en la presión excesiva sobre brazos y muñecas, que puede causar tensión o fracturas. Se recomienda apoyar parte del cuerpo en una cama o mueble y distribuir el peso en los antebrazos.

