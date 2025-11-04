Qué es el sexo intercrural, la técnica íntima que pocos conocen (y que tiene varias ventajas)
Su origen de remonta a época de la Antigua Grecia. Conoce aquí de qué trata.
Una de las prácticas en la cama que no muchas parejas conocen es el sexo intercrural.
En simple, la idea consiste en generar contacto y estimulación entre los muslos de una persona y los genitales de la otra, sin que haya penetración.
Se trata de una forma distinta de intimidad que prioriza el roce, la cercanía y la experimentación.
El método también es conocido como “sexo entre muslos”, se remonta a la época de la Antigua Grecia y en ese entonces se planteaba como alternativa al sexo anal.
Según Men’s Health, los principales beneficios de la práctica son:
- Sensaciones diferentes y placenteras: Ofrece un tipo de contacto físico distinto que puede resultar estimulante y aportar variedad a la experiencia sexual.
- Buena alternativa a la penetración anal: Ideal para quienes prefieren evitarla por incomodidad o simplemente por gusto, sin dejar de mantener la intimidad.
- Opción cómoda para algunas mujeres: Puede ser una alternativa cuando la penetración vaginal no resulta adecuada o cómoda, por razones médicas o personales.
- Menor riesgo de ITS: Al no implicar penetración genital, el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual es significativamente más bajo.
- Un toque novedoso y divertido: Puede incorporarse como una práctica distinta para quienes buscan innovar o sumar nuevas formas de conexión en pareja.
