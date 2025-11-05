El monumento maya más antiguo conocido podría ser un mapa del universo

Un estudio reciente sobre Aguada Fénix detalla que el complejo monumental —con ejes que alcanzan 9 y 7,5 kilómetros— fue planificado como un cosmograma, es decir, una arquitectura que representa el cosmos. Las nuevas prospecciones LIDAR, el trabajo de campo y las excavaciones dirigidas por Takeshi Inomata (Universidad de Arizona) muestran que el sitio es mucho más extenso y complejo que lo sugerido por mediciones iniciales.

A diferencia de otros centros mesoamericanos, en Aguada Fénix no hay residencias de élite ni esculturas de gobernantes. Los autores interpretan que comunidades igualitarias pudieron coordinar obras de gran escala sin una jerarquía coercitiva, apoyadas en ceremonias colectivas, banquetes y la potencia simbólica de una cosmología compartida.

Trazado en cruz y eje procesional

El levantamiento revela una cruz anidada cuyos ejes longitudinales convergen en un centro ceremonial situado sobre una meseta artificial. Cada eje combina un corredor excavado y dos calzadas elevadas; el corredor más largo se extiende 6,3 km hacia el noroeste. Los investigadores plantean que estas vías habrían servido para procesiones rituales de ingreso y salida del núcleo ceremonial.

Canales, agua y límites constructivos

En el eje occidental, a la altura de Laguna Naranjito, se inició un sistema de canales posiblemente ligado al simbolismo del agua. Las obras quedaron inconclusas, lo que sugiere restricciones técnicas y organizativas, pese al prolongado uso del sitio entre 1050 y 700 a. C.

En el centro de la Meseta Principal, dentro de dos fosas cruciformes anidadas, se hallaron depósitos de pigmentos colocados según los puntos cardinales: azurita azul al norte, malaquita verde al este y ocre amarillo con goethita al sur. Se trata del registro más antiguo del simbolismo cromático direccional mesoamericano, motivo que siglos después reaparece en cosmogramas mayas.

Ofrendas y figurillas con sentido cósmico

En los mismos pozos se recuperaron conchas marinas y tallas en jade y piedra verde (cocodrilos, aves y una figura femenina en parto), dispuestas en cruz. La colocación de conchas en los flancos refuerza la asociación ritual con el agua y la lectura del conjunto como mapa del cosmos.

Los autores estiman que solo la Meseta Principal requirió 10,8 millones de jornadas de trabajo, más 255.000 jornadas para canales y presa. El equipo concluye que la materialización del orden del Universo y del tiempo ofreció un marco motivacional capaz de convocar trabajo colectivo sin coacción. El estudio, publicado en Science Advances, cuestiona que las obras monumentales exijan desigualdad o poderes centralizados para hacerse realidad.