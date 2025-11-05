El joven socialista Zohran Mamdani gana las elecciones en Nueva York: es el primer alcalde musulmán de la ciudad

El autodenominado socialista demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, fue elegido este martes por los votantes de la ciudad de Nueva York como alcalde , derrotando al exdemócrata Andrew Cuomo; y al republicano Curtis Sliwa.

Con el 91% de los votos escrutados, Mamdani ha obtenido el 50,4% de los sufragios, frente al 41,6% de Cuomo y el 7,1% de Sliwa. Esto se da aun cuando Donald Trump amenazara con recortar la financiación federal de la ciudad si votaban por el demócrata.

“Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros”, arremetió Mamdani contra el mandatario en su primer discurso tras conocerse su triunfo .

Asimismo, manifestó que “esta victoria es de ustedes. La democracia también. Y en este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Mamdani nació en Uganda y es hijo de padres de ascendencia india. A los 7 años se mudó con su familia a Nueva York . Posteriormente, se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College.

Previo a entrar en política, fue asesor de vivienda y ayudó a ciudadanos de bajos ingresos en Queens a luchar contra los desalojos. Desde 2021 ha sido el miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024.