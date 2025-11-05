;

El joven socialista Zohran Mamdani gana las elecciones en Nueva York: es el primer alcalde musulmán de la ciudad

Su triunfo se da en medio de las amenazas de Donald Trump, quien advirtió que recortará la financiación federal de Nueva York si votaban por Zohran Mamdani.

Ruth Cárcamo

Getty Images | Zohran Mamdani

Getty Images | Zohran Mamdani / ANGELA WEISS

El autodenominado socialista demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, fue elegido este martes por los votantes de la ciudad de Nueva York como alcalde, derrotando al exdemócrata Andrew Cuomo; y al republicano Curtis Sliwa.

Con el 91% de los votos escrutados, Mamdani ha obtenido el 50,4% de los sufragios, frente al 41,6% de Cuomo y el 7,1% de Sliwa. Esto se da aun cuando Donald Trump amenazara con recortar la financiación federal de la ciudad si votaban por el demócrata.

ADN

Getty Images | Donald Trump

“Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros”, arremetió Mamdani contra el mandatario en su primer discurso tras conocerse su triunfo.

Asimismo, manifestó que “esta victoria es de ustedes. La democracia también. Y en este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz”.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Mamdani nació en Uganda y es hijo de padres de ascendencia india. A los 7 años se mudó con su familia a Nueva York. Posteriormente, se graduó en Estudios Africanos en el Bowdoin College.

Revisa también

ADN

Previo a entrar en política, fue asesor de vivienda y ayudó a ciudadanos de bajos ingresos en Queens a luchar contra los desalojos. Desde 2021 ha sido el miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, y anunció su candidatura a la alcaldía en octubre de 2024.

Zohran Mamdani hizo de la accesibilidad económica el eje central de su campaña. Con su triunfo, se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el más joven en más de un siglo.

