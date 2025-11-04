;

Trump suspende ayuda alimentaria a más de 40 millones de personas mientras continúe cierre del Gobierno

El programa suspendido entrega fondos mensuales a familias de bajos ingresos para comprar alimentos.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Anadolu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ayuda alimentaria del programa SNAP —de la que dependen más de 40 millones de personas— quedará suspendida mientras continúe el cierre del Gobierno federal.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que los beneficios “se otorgarán sólo cuando los demócratas de izquierda radical abran el Gobierno, y no antes”, endureciendo su postura frente al bloqueo presupuestario.

Millones de familias en riesgo

El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) entrega fondos mensuales a familias de bajos ingresos para comprar alimentos.

Su suspensión podría dejar sin sustento temporal a millones de hogares en todo el país, en medio de un escenario económico ya afectado por la paralización federal.

Diversos gobernadores y organizaciones sociales advirtieron que la medida podría agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en estados del sur y el medio oeste, donde el número de beneficiarios es mayor.

El cierre del Gobierno de EE.UU., vigente desde el 1 de octubre, se mantiene por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso respecto a la extensión del gasto federal.

Este es el primer cierre de Gobierno desde 2019, también bajo la administración Trump, cuando la paralización se extendió por 35 días y generó pérdidas estimadas en US$11.000 millones.

“Nada hasta que los demócratas abran el Gobierno”, reiteró finalmente Trump en su publicación, usando la ayuda alimentaria como una de sus principales herramientas de presión política.

