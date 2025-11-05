;

VIDEO. Con un fierro y en plena calle: taxista adulto mayor ataca bus del sistema Red en Santiago

El hecho quedó grabado y difundido en redes. Pasajeros vivieron pánico mientras el atacante golpeaba y rompía los vidrios de la micro.

Un violento episodio se registró la mañana del martes 4 de noviembre en Santiago, cuando un adulto mayor, identificado como conductor de un taxi, atacó un bus del recorrido 421 del sistema Red, que conecta Maipú con Las Condes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambos conductores habrían tenido una discusión en la vía pública. Minutos después, el taxista persiguió al bus, lo adelantó y se cruzó frente a éste para detener su marcha.

Acto seguido, descendió de su vehículo portando un fierro y comenzó a golpear los vidrios del bus, incluyendo el parabrisas, en medio del tránsito. El ataque quedó registrado en video por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el interior del bus viajaban pasajeros —entre ellos adultos y niños— que vivieron momentos de pánico al quedar expuestos al estallido de vidrios y a la violencia del agresor.

Carabineros investiga los hechos para determinar la identidad del responsable y las eventuales sanciones por los daños y el riesgo provocado a los pasajeros.

