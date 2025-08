Tras conversación con un taxista: Gustavo Gatica confirma sus intenciones de postular al Congreso como diputado

Gustavo Gatica, joven psicólogo y símbolo del estallido social tras perder la vista por disparos de Carabineros en 2019, anunció sus ganas de competir como candidato a diputado por el distrito 8 de la región Metropolitana.

Su decisión llega tras años de rechazar propuestas para entrar a la política, incluida una eventual postulación a la Convención Constitucional.

El giro se produjo en un momento cotidiano, según consigna La Tercera. A mediados de junio, tras un problema con su transporte institucional, Gatica tomó un taxi clásico para ir a su trabajo en la Municipalidad de Estación Central.

Durante el trayecto, el chofer lo reconoció: “Tú eres Gustavo Gatica. Mucho gusto, mi hija te admira mucho”, le dijo, antes de sugerirle: “Tú deberías ser diputado”.

“Me quedó dando vuelta la idea”

Hasta entonces, Gatica solía responder que no: “No, gracias, estoy bien así”, replicó en ese momento.

Pero al día siguiente, algo cambió. “Desperté en la mañana pensando en esto. Me quedó dando vueltas la idea y no me la podía sacar de la cabeza. Me dije: ‘Qué extraño, siempre me dicen esto (…) y por primera vez me hacía sentido’”, relató.

Aunque irá como independiente, Gatica ya ha sostenido conversaciones con dirigentes del Frente Amplio y el Partido Comunista, con miras a integrar una lista oficialista. Su foco estará en salud mental, discapacidad y derechos humanos: “Siento que ahora tengo la madurez para aportar desde otro lugar”.