VIDEO. Balacera mortal en Concepción: mánager del viral “Tío René” es herido a bala en discoteca clandestina
El tiroteo ocurrió en una fiesta de Halloween y varios registros fueron publicados en redes sociales.
Una violenta balacera registrada la madrugada del 1 de noviembre en la discoteca Museum, en pleno centro de Concepción, dejó un joven fallecido y dos heridos, entre ellos “Dr. Maki Gero”, conocido representante del personaje viral “Tío René”.
El tiroteo ocurrió cerca de las 07:40 horas, durante una fiesta de Halloween que era promocionada en redes sociales por ambos y que se desarrollaba en un recinto que funcionaba de manera clandestina.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el local ubicado en avenida Prat con calle Bulnes mantenía orden de clausura desde 2010 y había sido nuevamente cerrado en 2021, sin embargo, seguía operando ilegalmente.
En medio del evento, se produjeron disparos que causaron la muerte de un joven de 19 años, oriundo de Chiguayante, y dejaron herido al representante de “Tío René”, quien fue alcanzado por una bala en la mano.
Videos difundidos en TikTok muestran a “Dr. Maki Gero” tendido en el suelo tras el ataque, mientras asistentes intentaban auxiliarlo. Más tarde, él mismo relató en sus redes lo ocurrido.
La Fiscalía Local de Concepción y la PDI realizan las diligencias para esclarecer el origen de los disparos y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que reaviva las denuncias por la operación de locales ilegales en la región del Biobío.
