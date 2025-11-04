Enel anuncia cortes de luz para este miércoles en Santiago: 10 comunas se verán afectadas / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

La empresa Enel informó que este miércoles 5 de noviembre realizará cortes programados de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Según la compañía, estas interrupciones se deben a trabajos de mejoramiento del servicio, con el fin de garantizar una red eléctrica más estable para los usuarios.

En algunos sectores, las interrupciones del suministro eléctrico se extenderán por hasta 7 horas, dependiendo de la magnitud de los trabajos que realizará la compañía.

Cortes de luz programados para este miércoles 5 de noviembre:

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes (sector 1): desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Las Condes (sector 2): desde las 9:30 hasta las 14:30 horas.

Las Condes (sector 3): desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerrillos: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Vitacura: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

En cada una las comunas, los trabajos se realizarán en zonas específicas. Para revisar el detalle, puedes ingresar al sitio web de Enel Distribución (AQUÍ).