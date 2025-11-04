;

Enel anuncia cortes de luz para este miércoles en Santiago: 10 comunas se verán afectadas

Las interrupciones del suministro eléctrico se extenderán por hasta 7 horas, dependiendo del sector.

Javiera Rivera

Enel anuncia cortes de luz para este miércoles en Santiago: 10 comunas se verán afectadas

Enel anuncia cortes de luz para este miércoles en Santiago: 10 comunas se verán afectadas / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

La empresa Enel informó que este miércoles 5 de noviembre realizará cortes programados de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Según la compañía, estas interrupciones se deben a trabajos de mejoramiento del servicio, con el fin de garantizar una red eléctrica más estable para los usuarios.

En algunos sectores, las interrupciones del suministro eléctrico se extenderán por hasta 7 horas, dependiendo de la magnitud de los trabajos que realizará la compañía.

Cortes de luz programados para este miércoles 5 de noviembre:

  • San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
ADN

Enel

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
ADN

Enel

  • Las Condes (sector 1): desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
ADN

Enel

  • Las Condes (sector 2): desde las 9:30 hasta las 14:30 horas.
ADN
  • Las Condes (sector 3): desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
ADN
  • Cerrillos: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
ADN

Enel

  • Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

  • Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
ADN

Enel

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

  • Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
ADN

Enel

  • La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
ADN

Enel

  • Vitacura: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
ADN

Enel

En cada una las comunas, los trabajos se realizarán en zonas específicas. Para revisar el detalle, puedes ingresar al sitio web de Enel Distribución (AQUÍ).

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad