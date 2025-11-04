Enel anuncia cortes de luz para este miércoles en Santiago: 10 comunas se verán afectadas
Las interrupciones del suministro eléctrico se extenderán por hasta 7 horas, dependiendo del sector.
La empresa Enel informó que este miércoles 5 de noviembre realizará cortes programados de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana.
Según la compañía, estas interrupciones se deben a trabajos de mejoramiento del servicio, con el fin de garantizar una red eléctrica más estable para los usuarios.
En algunos sectores, las interrupciones del suministro eléctrico se extenderán por hasta 7 horas, dependiendo de la magnitud de los trabajos que realizará la compañía.
Cortes de luz programados para este miércoles 5 de noviembre:
- San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Las Condes (sector 1): desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- Las Condes (sector 2): desde las 9:30 hasta las 14:30 horas.
- Las Condes (sector 3): desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Cerrillos: desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
- Maipú: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- La Granja: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Vitacura: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.
En cada una las comunas, los trabajos se realizarán en zonas específicas. Para revisar el detalle, puedes ingresar al sitio web de Enel Distribución (AQUÍ).
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.