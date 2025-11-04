;

Tristeza en redes sociales: confirman muerte de conocida influencer a los 28 años tras recibir disparo en la cabeza

Bárbara Borges fue impactada por una bala mientras viajaba en un taxi por las calles de Río de Janeiro.

Javier Méndez

Tristeza en redes sociales: confirman muerte de conocida influencer a los 28 años tras recibir disparo en la cabeza

Tristeza en redes sociales: confirman muerte de conocida influencer a los 28 años tras recibir disparo en la cabeza / Capturas

Luto en redes sociales. La influencer Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, murió en Río de Janeiro mientras viajaba en taxi por una de las calles principales de la ciudad.

Según informaron medios locales, la joven fue alcanzada en la cabeza por una bala perdida durante un tiroteo entre bandas rivales.

Borges fue trasladada de inmediato al Hospital General de Bonsucesso, pero, pese a los esfuerzos del equipo médico, no pudieron salvarle la vida.

“Se oyeron muchos disparos, como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche”, explicó posteriormente el taxista. Dicho conductor recibió un tiro en la mandíbula y también fue hospitalizado.

La creadora de contenido alcanzaba casi 20 mil seguidores en Instagram. Antes de su repentino deceso, compartió una última publicación bastante emotiva.

Cuida de quienes te escuchan. Lo que tiene precio, lo recuperamos. Lo que tiene valor cuando desaparece, se lleva una parte de nosotros”, se lee en el post.

La influencer solía compartir sus aventuras en la naturaleza, su gusto por el deporte y su amor por los viajes. Más allá del mundo digital, se sabía que estaba casada y era funcionara de un banco.

“Bárbara acababa de ser ascendida en el banco donde trabajaba. Soñaba con tener hijos, con una casa propia, con el futuro que planeaba con su esposo”, detalló el medio local O Globo.

