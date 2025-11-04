;

Muere Diane Ladd, histórica actriz de “Chinatown” y madre de Laura Dern

La intérprete estadounidense tenía 89 años.

Javier Méndez

El lunes por la noche se confirmó la muerte de la histórica actriz estadounidense Diane Ladd a los 89 años de edad.

La noticia fue informada por su hija, la también actriz y ganadora del Oscar Laura Dern a través de un comunicado difundido entre los medios de espectáculos norteamericanos.

“Tuvimos la bendición de tenerla. Ahora está volando con sus ángeles”, describió la intérprete de Jurassic Park y Blue Velvet.

Dentro de las cintas más recordadas de Ladd aparecen algunas como Chinatown (1974), Alice Doesn’t Live Here Anymore y Wild at Heart (1990).

“Una belleza sureña sensata, Ladd combinó fuerza, vulnerabilidad, locura y encanto a lo largo de su carrera”, detalló The Hollywood Reporter al repasar su periplo artístico. Por lo demás, no fueron pocas las veces donde compartió escenas con Dern.

Su debut en la pantalla grande fue en el año 1966 en la película The Wild Angeles, junto a íconos de la época como Peter Fonda y Nancy Sinatra.

Ladd fue nominada tres veces al Oscar a Mejor Actriz de Reparto: primero por Alice Doesn’t Live Here Anymore, luego por Wild at Heart y finalmente por Rambling Rose. En la primera ocasión perdió ante Ingrid Bergman por Murder on the Orient Express (1974).

En año recientes participó en ficciones como Joy (2015) de David O. Russell o en producciones televisivas como la serie de HBO Enlightened (2011-2013) y Young Sheldon.

ADN

