Chilena revela cómo gana hasta $1 millón 500 mil desde casa promocionando productos en Instagram y TikTok en “un par de horas” / Captura

Daniela Gana es una creadora de contenido de 34 años que durante el último tiempo ha ganado hasta $1 millón 500 mil sin salir de su casa. ¿Su metodología? Promocionar productos a través de Instagram y TikTok.

La profesora de yoga es madre y aprovecha los tiempos de tranquilidad para dedicar tiempo a la labor. “Es increíble, puedo hacerlo entre las siestas o cuando los acuesto. Trabajo un par de horas al día y me hago un buen sueldo”, señaló en un diálogo con LUN.

Ella forma parte del programa de Afiliados y Creadores de Mercado Libre, que debutó en mayo pasado y ya suma más de 44 mil participantes.

Explicado en simple, el sistema permite ganar comisiones recomendado productos a través de links que se generan a los usuarios inscritos. Si alguien compra a través del enlace, el afiliado puede ganar hasta el 16% del costo.

La comisión varía según el tipo de producto y el dinero llega a través de Mercado Pago en un plazo máximo de 60 días, una plataforma de la misma empresa que además gestiona de forma automática las boletas y los impuestos.

@winniegana, quien tiene más de 330 mil seguidores en IG, asegura que sube los productos que usa y le gustan: desde pañales y juguetes, hasta cremas y cosas de casa. “Nunca pensé que podría tener algo tan estable sin salir”, reveló.

“Pueden participar todas las personas que tienen una cuenta activa en Mercado Libre y que no sean trabajadores ni vendedores de la plataforma”, contó al medio Verónica Lanari, head del programa.

“No se necesita tener un número mínimo para ser parte de este sistema. Solo los que están en la categoría de Creadores, que tienen más de 10.000 seguidores, pueden hacer un video con producto que recomienda y, además de la venta, pueden monetizar por la visualización del posteo en Instagram o TikTok”, detalló

El registro se debe hacer a través del sitio web de Mercado Libre y debe ser aprobado por la plataforma. Los usuarios pueden seleccionar productos, de vendedores con buena reputación, y generar enlaces personalizados para hacer seguimiento de las futuras compras.