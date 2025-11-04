Todos los multifondos de pensiones encadenan cinco meses de alzas: es la mejor racha desde 2014

Durante octubre, todos los multifondos de pensiones anotaron resultados positivos, completando cinco meses consecutivos de alzas y alcanzando su mejor racha desde 2014.

Según el boletín de la consultora Ciedess, los fondos D y C fueron los más beneficiados , principalmente por el buen desempeño de los activos locales, tanto de renta fija como variable.

Los fondos más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 0,43% y 0,58% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presentó un alza de 0,62%. En tanto, los fondos conservadores alcanzaron retornos de 0,84% en el tipo D y 0,53% en el tipo E.

Desde Ciedess explicaron que la rentabilidad de los fondos A y B respondió al comportamiento de los instrumentos de renta variable, con resultados positivos en los principales índices internacionales —excepto China— y un incremento del IPSA a nivel local.

“Durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, el cierre gubernamental estadounidense y los máximos históricos en Wall Street”, detalló la entidad.

En tanto, los fondos D y E se vieron favorecidos por las inversiones en títulos de deuda local y renta fija extranjera. El índice LEGATRUU subió 0,44% y las tasas de interés locales descendieron, generando ganancias de capital para los fondos conservadores.

En el acumulado de 2025, todos los multifondos presentan resultados positivos. Los tipos A y B acumulan retornos de 14,74% y 13,04% respectivamente, mientras que el fondo C muestra un alza de 11,57%. Los fondos D y E registran ganancias de 9,47% y 7,42%, marcando su mejor desempeño desde 2019.