;

Todos los multifondos de pensiones encadenan cinco meses de alzas: es la mejor racha desde 2014

Según el boletín de Ciedess, impulsados por el desempeño de los activos locales e internacionales, la caída del dólar, el repunte del IPSA y las buenas perspectivas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Cristóbal Álvarez

Pensión Garantizada Universal

Pensión Garantizada Universal

Durante octubre, todos los multifondos de pensiones anotaron resultados positivos, completando cinco meses consecutivos de alzas y alcanzando su mejor racha desde 2014.

Según el boletín de la consultora Ciedess, los fondos D y C fueron los más beneficiados, principalmente por el buen desempeño de los activos locales, tanto de renta fija como variable.

Los fondos más riesgosos, A y B, registraron ganancias de 0,43% y 0,58% respectivamente, mientras que el fondo de riesgo moderado, tipo C, presentó un alza de 0,62%. En tanto, los fondos conservadores alcanzaron retornos de 0,84% en el tipo D y 0,53% en el tipo E.

Revisa también:

ADN

Desde Ciedess explicaron que la rentabilidad de los fondos A y B respondió al comportamiento de los instrumentos de renta variable, con resultados positivos en los principales índices internacionales —excepto China— y un incremento del IPSA a nivel local.

“Durante el mes destacaron la incertidumbre en torno a las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, el cierre gubernamental estadounidense y los máximos históricos en Wall Street”, detalló la entidad.

En tanto, los fondos D y E se vieron favorecidos por las inversiones en títulos de deuda local y renta fija extranjera. El índice LEGATRUU subió 0,44% y las tasas de interés locales descendieron, generando ganancias de capital para los fondos conservadores.

En el acumulado de 2025, todos los multifondos presentan resultados positivos. Los tipos A y B acumulan retornos de 14,74% y 13,04% respectivamente, mientras que el fondo C muestra un alza de 11,57%. Los fondos D y E registran ganancias de 9,47% y 7,42%, marcando su mejor desempeño desde 2019.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad