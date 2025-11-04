Encuentran cuerpo de hombre en lecho del río Mapocho: GOPE trabaja en el lugar
Se reporta interrupción en el tránsito por trabajo policial.
Durante esta jornada, fue encontrado el cuerpo de un hombre en el lecho del río Mapocho, a la altura del Mall Cenco Costanera, en la comuna de Providencia.
En dicho lugar, trabaja personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros junto a miembros de la seguridad municipal.
Por estas labores, se reporta restricción de la pista izquierda en Puente Nueva Tobalaba, al sur, entre Santa María y Av. Andrés Bello, lo cual ha generado congestión.
Noticia en desarrollo.
