Encuentran cuerpo de hombre en lecho del río Mapocho: GOPE trabaja en el lugar

Durante esta jornada, fue encontrado el cuerpo de un hombre en el lecho del río Mapocho, a la altura del Mall Cenco Costanera, en la comuna de Providencia.

En dicho lugar, trabaja personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros junto a miembros de la seguridad municipal.

Por estas labores, se reporta restricción de la pista izquierda en Puente Nueva Tobalaba, al sur, entre Santa María y Av. Andrés Bello, lo cual ha generado congestión.

Noticia en desarrollo.