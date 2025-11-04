Sale a la luz video clave en caso de concejal María Ignacia González y refuerza la teoría de participación de terceros

A casi cinco meses de la desaparición de la concejala María Ignacia González, un nuevo video ha surgido con información que podría cambiar radicalmente el curso de la investigación.

La grabación muestra el vehículo de la autoridad circulando a alta velocidad y con las luces apagadas, ignorando obstáculos en el camino, lo que según las hijas de la concejala, confirma que no fue ella quien manejaba el auto voluntariamente.

“Al ver esta imagen, fue algo muy decisorio en nuestra perspectiva de cómo habíamos planteado esto, que todavía no sabíamos si era asalto, secuestro”, comentó Javiera, una de sus hijas, en La tarde es nuestra.

Además, relató que un vecino escuchó un ruido fuerte al pasar un lomo de toro, lo que lo llevó a asomarse por la ventana y ver cómo el vehículo se subía a la berma, retrocedía y retomaba el camino.​

Las hijas (Javiera y Camila) sostienen que su madre no estaba conduciendo el vehículo por voluntad propia, y mantienen la teoría de que su desaparición está vinculada a un crimen organizado, secuestro y un posible homicidio.

“Tenía un rol fiscalizador de forma constante. Ha habido denuncias tanto hacia la administración anterior como también a la administración actual, entonces relacionamos eso igual con la desaparición forzada de nuestra madre”, expresó Camila.

El caso mantiene en alerta a Villa Alegre y a la comunidad del Maule, mientras las autoridades continúan con la búsqueda e investigación para esclarecer los hechos en torno a la misteriosa desaparición de María Ignacia González.

Esta nueva evidencia audiovisual aporta elementos claves para entender que no se trató de un accidente ni una salida voluntaria, y refuerza la hipótesis de las hijas sobre un crimen premeditado relacionado con la función fiscalizadora que ejercía su madre en su cargo público.

Se espera que estas nuevas pruebas permitan avanzar en la investigación para dar con el paradero de la concejala o esclarecer definitivamente los hechos ocurridos.