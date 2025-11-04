¿Quién es Jonathan Bailey? Elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo

El actor británico Jonathan Bailey, de 37 años, ha sido elegido como el hombre más sexy de 2025 por la revista People, que cada año selecciona a una celebridad para este reconocimiento.

El propio actor dio a conocer la noticia este lunes en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Es así que se convirtió en el 40º escogido por la publicación estadounidense, sucediendo a John Krasinski, que subió al trono en 2024.

En un extenso reportaje, People calificó a Jonathan Bailey como “una de las estrellas más irresistibles de Hollywood” , y “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”.

¿Quién es Jonathan Bailey?

El intérprete fue criado en una zona rural de Oxfordshire, y desde niño supo que quería ser actor. Según People, a los 7 años ya estaba subido en los escenarios con la Royal Shakespeare Company en Londres.

Sin embargo, su papel de Anthony Bridgerton en la serie Los Bridgerton de Netflix, lo colocó en el ojo público . A esto se sumó su aparición en las películas Wicked y Jurassic World: El renacer.

Asimismo, Jonathan Bailey es el primer hombre abiertamente homosexual al que People ha nombrado hombre más sexy del año. Incluso, la revista destacó que el actor fundó su propia organización benéfica, The Shameless Fund, para apoyar a la comunidad LGTBQ+.