Asesinan a presunto narcotraficante en Cerro Navia: hospital Félix Bulnes fue cerrado por seguridad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un hombre fue asesinado a balazos este martes en la intersección de Sara Gajardo con Cerro Navia, en un ataque directo que generó un amplio operativo policial.

La víctima, según información preliminar, sería un reconocido narcotraficante del sector y habría recibido múltiples disparos mientras se encontraba en la vía pública.

El herido fue trasladado en estado crítico al Hospital Félix Bulnes, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

Debido al riesgo de nuevos incidentes, el recinto asistencial cerró temporalmente sus accesos y fue resguardado por un fuerte contingente de Carabineros, que también controló el ingreso y salida de vehículos.

Auto quemado

Poco después, un vehículo completamente quemado fue encontrado en el paso bajo nivel entre Costanera Sur y Costanera Norte, presuntamente utilizado por los atacantes para huir tras la balacera.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional, junto a la Brigada de Homicidios de la PDI, trabajan en tres puntos de interés para reunir evidencia balística, levantar testimonios y revisar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.