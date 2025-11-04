;

PREVIA. Por el primer golpe: Chile debuta ante Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar

La Roja de Sebastián Miranda tiene un duro inicio de torneo ante los europeos. Sus otros rivales son Canadá y Uganda.

Gonzalo Miranda

Chile debuta ante Francia en la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar

Ya está todo listo. Este miércoles, pasado el medio día de nuestro país, la Selección Chilena Sub 17 debuta en la Copa del Mundo de la categoría en suelo qatarí.

En el Aspire Zone, Cancha 7 de la ciudad de Rayán, La Roja de Sebastián Miranda arranca un nuevo sueño mundialista en su sexta participación en la Copa.

La última vez que Chile dijo presente en un Mundial de la categoría fue el 2019 en Brasil, donde alcanzó los 8vos de final. Cabe recordar que la mejor presentación de La Roja en la cita, fue en 1993, cuando fue tercero.

Al frente tendrá a uno de los favoritos de siempre en este tipo de instancias. Francia aparece en el camino del ‘Equipo de todos’ como primer rival. Luego enfrentará a Uganda y cerrará su participación en el Grupo K ante Canadá.

Chile vs. Francia, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Selección Chilena de Fútbol Sub 17 y su par de Francia, lo podrás seguir en vivo y directo junto al relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DSports, DGO, Pluto TV, Amazon Prime Video y Chilevisión.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 17 de Qatar lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 5 de noviembre

  • 12:45 hrs | Chile vs. Francia Aspire Zone, Cancha 7, Rayán

