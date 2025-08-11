;

VIDEO. “Tenemos que conversar”: Priscilla Vargas molestó a Francesco Gazzela tras ser vinculado sentimentalmente con actriz

En plena emisión de “Tu día”, la animadora decidió hacerle una broma al periodista.

Recientemente, en Tu día, Priscilla Vargas generó risas en el estudio al dirigirse de manera inesperada a su compañero Francesco Gazzella.

La escena ocurrió tras el pase desde el noticiero T13 AM, cuando la animadora exclamó: “¡Francesco! Tenemos que conversar”.

El periodista, sorprendido por la situación y en medio de las carcajadas de sus colegas, respondió escuetamente: “Chao, chao”.

La conductora del matinal de Canal 13 insistió en el tono lúdico, diciendo: “Oye, ¡me diste la media cortada! ¡Chao!”, lo que provocó la reacción de José Luis Repenning, quien comentó: “Que eres mala, ¿cómo se te ocurre?”.

Tras la breve tensión, Priscilla Vargas aclaró que su comentario no era más que una broma interna: “Siempre conversamos cosas con Francesco, es muy gracioso”.

El supuesto romance entre Francesco Gazzella y Carola Varleta

Esta interacción ocurrió mientras circulan versiones sobre un posible romance entre el conductor de Canal 13 y Carola Varleta, su compañera en el programa radial La hora del taco de Radio Universo. La información surgió recientemente en Primer Plano, donde se aseguró que ambos habrían iniciado una relación.

El dato sorprendió a varios, considerando que la actriz mantenía, al menos, hasta hace unos años, una sólida relación con Kabir Engel, ingeniero e hijo de Pedro Engel, con quien tuvo dos hijos tras conocerse en un viaje a Alemania.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado el vínculo, Francesco Gazzella se refirió brevemente: “Somos buenos compañeros de trabajo, ella es una excelente compañera de trabajo”.

