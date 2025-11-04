Presentan denuncia contra el diputado Cosme Mellado por abuso sexual

Una exasesora legislativa presentó una querella por abuso sexual en contra del diputado Cosme Leopoldo Mellado Pino (Partido Radical), por hechos que habría sufrido durante 2023 y 2024 mientras trabajaba en su equipo en el Congreso Nacional. La acción fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso y patrocinada por profesionales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Según el escrito al que accedió Radio ADN, los episodios se enmarcarían en un contexto de “actitudes degradantes y vulneradoras” de connotación sexual y abuso de la relación jerárquica. La querella relata que el 6 de junio de 2024, en oficinas del Congreso, el parlamentario habría tomado por la cintura a la asesora y lamido su oreja “de manera lasciva”, con la puerta abierta. La mujer afirma que quedó paralizada por el shock y por temor a represalias laborales.

El documento describe además que el 12 de junio de 2024, durante un traslado en vehículo hacia Viña del Mar, el diputado habría desviado el trayecto hacia un sector de moteles, emitiendo insinuaciones. Un día después, el parlamentario le habría propuesto “pasar la noche juntos” en Santiago. Al día siguiente, en el camino a una actividad, la querella sostiene que Mellado puso su mano sobre el muslo de la trabajadora y la apretó, llevando la mano hacia su entrepierna, para luego increparla en público. La denunciante declara que terminó renunciando y que actualmente recibe atención psicológica.

Junto con perseguir responsabilidad penal por el delito de abuso sexual —en grado consumado y en calidad de autor—, la acción solicita medidas cautelares de protección: prohibición absoluta de acercamiento y de cualquier forma de comunicación del imputado con la víctima, invocando la Ley 21.675 sobre violencia de género y tratados internacionales. También pide que la causa se tramite bajo reserva por tratarse de un delito sexual y por la investidura del querellado.

El escrito fundamenta la querella en el Código Penal y en la legislación y convenciones internacionales sobre violencia contra las mujeres, y pide al tribunal remitirla al Ministerio Público para investigar. Hasta ahora, no hay pronunciamiento judicial sobre cautelares ni versión formal del diputado en el expediente. Como en todo proceso penal, rige la presunción de inocencia del querellado hasta una eventual condena ejecutoriada.

La Fiscalía Local de Valparaíso informa que tras acogida a tramitación querella presentada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por SERNAMEG, esta fue derivada al Ministerio Público, quien mantiene una investigación en curso, la que se encuentra reservada.

Desde Radio ADN nos hemos intentado comunicar durante diversas ocasiones a lo largo del día con el diputado, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no nos ha contestado.