Oro castaño: este es el producto chileno que desplazó a Italia del ranking de exportación y que la rompe en Europa

Con más de 100.000 toneladas cosechadas y un salto del 249% en exportaciones solo en septiembre, Chile vuelve a romper récords y se posiciona como el segundo mayor productor mundial.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / fcafotodigital

Chile sigue dejando huella en los mercados internacionales, y ahora vive un momento histórico en la producción de avellanas.

En julio de 2025, nuestro país superó las 100.000 toneladas cosechadas y desplazó a Italia, consolidándose como el segundo mayor productor mundial detrás de Turquía. Asimismo, en los últimos cinco años, la superficie de plantación ha crecido en más de 25.000 hectáreas, aumentando en más de 100%.

Por otro lado, durante el mes de septiembre de este año, las exportaciones de avellanas alcanzaron los US$ 95,7 millones, lo que representa un aumento del 249% respecto al mismo mes del año anterior.

El éxito de esta industria se explica por una combinación de factores: condiciones climáticas favorables, el avance de la tecnología y una fuerte expansión de las plantaciones.

Estamos procesando la cantidad total, pero hasta el momento llevamos más de 100 mil toneladas de avellanas recepcionadas. Esto ha generado que Chile se transforme en el segundo productor de avellanas a nivel mundial”, señaló en julio Camillo Scocco, gerente general de AgriChile, el brazo chileno del grupo Ferrero, en conversación con El Mercurio.

Precisamente, la gigante chocolatera Ferrero ha reforzado su apuesta en Chile y anunció inversiones para ampliar plantas de procesamiento, y así llegar a la meta de que la producción nacional de avellanas alcance las 150.000 toneladas para 2030.

