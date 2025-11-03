;

Aprueban megaproyecto energético en Buin: millonaria inversión promete reforzar el suministro nacional

La iniciativa busca almacenar energía solar durante el día y reinyectarla en las horas de mayor demanda.

Un nuevo megaproyecto energético acaba de recibir luz verde en la Región Metropolitana.

Esto, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) aprobara la construcción de un sistema de almacenamiento de energía en la comuna de Buin, desarrollado por la compañía Flexen.

La iniciativa busca fortalecer la red eléctrica nacional al permitir almacenar energía solar generada durante el día y reinyectarla al sistema en las horas de mayor demanda, entre la tarde y la noche.

“El proyecto permitirá dar mayor estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional y aprovechar mejor la energía limpia disponible”, señalaron desde la empresa.

El plan contempla una inversión total de US$225 millones, con una potencia instalada de 333 MW y una capacidad de almacenamiento de hasta 1.480 MW.

Estas cifras que lo posicionan entre los proyectos de energía más relevantes a nivel nacional.

Según el documento aprobado por la Coeva, la fase de construcción se extenderá por aproximadamente un año, mientras que la operación se proyecta por un periodo de 25 años.

Finalmente, desde la empresa detallaron que se construirá en un terreno de seis hectáreas ubicado en un camino rural interior de la ruta G-45, dentro de la comuna de Buin.

