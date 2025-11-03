;

Informe revela las marcas más falsificadas en “malls chinos” del país

La CNC subraya la necesidad de reforzar fiscalización, exigir certificaciones y asegurar rotulación en español, al tiempo que recomienda al público desconfiar de “ofertas demasiado buenas para ser verdad” y verificar sellos y garantías antes de comprar.

Mario Vergara

La promesa de precios bajos y variedad en los llamados “malls chinos” viene con riesgos que van más allá de la experiencia de compra. Un estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), “Observación de Malls Chinos 2025”, detectó que en el 45,1% de los locales observados hay venta de productos falsificados o de procedencia dudosa, configurando infracciones a la propiedad intelectual y potenciales vulneraciones a los derechos de los consumidores.

Levantado entre el 21 de agosto y el 24 de septiembre de 2025, el informe inspeccionó 62 recintos a lo largo del país —con foco en la Región Metropolitana— para evaluar formalidad, cumplimiento normativo y condiciones sanitarias. Los hallazgos muestran deficiencias extendidas en rotulación e información al consumidor: aunque el 91,9% de los recintos vende juguetes, solo cerca de la mitad ofrece instrucciones en español. En electrónica, el 85,5% comercializa estos artículos, pero apenas el 35,8% cuenta con certificación del SEC.

La piratería aparece especialmente concentrada en tres categorías: perfumería, alimentos y limpieza, rubros donde se detectaron envases sin certificaciones ni rotulación en español. Entre las marcas falsificadas o imitadas figuran Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier y Paris Hilton (perfumes); Lay’s, Starbucks y Oreo (alimentos); y Clorox, Cif y Clorinda (limpieza). En vestuario también se hallaron productos “tipo” Louis Vuitton, Lacoste y Anta.

Más allá del daño a titulares de marcas, el informe advierte riesgos para los consumidores: desde ingredientes o componentes no verificados hasta instrucciones ininteligibles, lo que dificulta el uso seguro de juguetes, cosméticos y dispositivos eléctricos. La CNC subraya la necesidad de reforzar fiscalización, exigir certificaciones y asegurar rotulación en español, al tiempo que recomienda al público desconfiar de “ofertas demasiado buenas para ser verdad” y verificar sellos y garantías antes de comprar.

