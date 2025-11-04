Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora lloverá en la capital el jueves
Revisa cómo estará el clima en la región Metropolitana esta semana.
Luego de varios días de calor veraniego en Santiago, las lluvias volverán a la capital durante esta semana.
Esto porque según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las máximas irán en descenso estos días, para luego dar paso a las precipitaciones.
Sin embargo, este fenómeno climático podría llegar no solo con lluvias, sino que también con probables tormentas eléctricas.
A esta hora lloverá en Santiago el jueves
La DMC señala que las lluvias comenzarán a caer durante la tarde de este jueves 6 de noviembre en Santiago, jornada que estará nublada y donde la máxima llegará a 20 grados.
Además, se podrían registrar tormentas eléctricas en gran parte de la capital.
En ese sentido, el portal Accuweather detalla que los chubascos tendrán su peak a eso de las 21:00 horas. No obstante, este pronóstico podría ir cambiando con el paso de los días.
