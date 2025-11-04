;

Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora lloverá en la capital el jueves

Revisa cómo estará el clima en la región Metropolitana esta semana.

Juan Castillo

Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora lloverá en la capital el jueves

Lluvias y tormentas eléctricas en Santiago: a esta hora lloverá en la capital el jueves / iiievgeniy

Luego de varios días de calor veraniego en Santiago, las lluvias volverán a la capital durante esta semana.

Esto porque según el pronóstico del tiempo entregado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las máximas irán en descenso estos días, para luego dar paso a las precipitaciones.

Sin embargo, este fenómeno climático podría llegar no solo con lluvias, sino que también con probables tormentas eléctricas.

Revisa también:

ADN

A esta hora lloverá en Santiago el jueves

La DMC señala que las lluvias comenzarán a caer durante la tarde de este jueves 6 de noviembre en Santiago, jornada que estará nublada y donde la máxima llegará a 20 grados.

Además, se podrían registrar tormentas eléctricas en gran parte de la capital.

En ese sentido, el portal Accuweather detalla que los chubascos tendrán su peak a eso de las 21:00 horas. No obstante, este pronóstico podría ir cambiando con el paso de los días.

ADN

