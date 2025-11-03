Cierre del penal Punta Peuco: ¿Cómo funcionará desde ahora?

Esta jornada, el Gobierno anunció oficialmente el fin del carácter de penal especial del recinto de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Tiltil, Región Metropolitana.

Con esta decisión, el centro dejará de estar destinado exclusivamente a condenados por crímenes de lesa humanidad y se integrará al sistema penitenciario común de Chile.

“Punta Peuco pasa a ser definitivamente un penal común, a disposición de las necesidades del país”, afirmó el Presidente Gabriel Boric, tras la toma de razón del decreto por parte de la Contraloría General de la República.

¿Cómo funcionará desde ahora?

En primer lugar, el recinto pasará a llamarse Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil, convirtiéndose en un recinto común, al igual que los más de 80 recintos que administra Gendarmería en el país.

El decreto será publicado en el Diario Oficial, lo que permitirá a Gendarmería definir el tipo de internos y la segregación correspondiente.

Además, el recinto está siendo remodelado y ampliado a 32 plazas, con nuevas áreas como una sala de visitas, oficinas técnicas y sistemas de tecno vigilancia.

Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Fajardo, las obras comenzaron durante 2025 y se espera que el recinto reciba nuevos internos a comienzos de 2026.

Fin de un penal histórico

Punta Peuco funcionó durante casi tres décadas como cárcel especial para exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

Con su transformación, el recinto dejará atrás su carácter de exclusividad, marcando un cambio histórico en la política carcelaria del país.

