Con dos partidazos en simultáneo: la agenda de juegos para la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026

Entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre se disputarán 18 encuentros.

Carlos Madariaga

Esta semana volverá la acción de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, con la disputa de la cuarta fecha.

Al respecto, entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre se disputarán 18 partidos.

En la primera jornada, mañana martes, destacan dos choques entre favoritos al título: Liverpool recibirá al Real Madrid y PSG se medirá con el Bayern Munich.

En tanto, para el miércoles, resalta el desafío que tendrá al Manchester City enfrentando al Borussia Dortmund.

La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026

Martes 4 de noviembre

14:45 hrs | Nápoli vs. Eintracht Frankfurt | Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles

14:45 hrs | Slavia Praga vs. Arsenal | Fortuna Arena, Praga

17:00 hrs | Atlético de Madrid vs. Unión Saint Gillois | Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid

17:00 hrs | Bodo/Glimt vs. Mónaco | Aspmyra Stadion, Bodo

17:00 hrs | Liverpool vs. Real Madrid | Anfield Road, Liverpool

17:00 hrs | Juventus vs. Sporting Lisboa | Allianz Stadium, Turin

17:00 hrs | PSG vs. Bayern Munich | Parque de los Príncipes, París

17:00 hrs | Olympiakos vs. PSV | Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo

17:00 hrs | Tottenham vs. Copenhague | Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Miércoles 5 de noviembre

14:45 hrs | Pafos vs. Villarreal | Alphamega Stadium, Limassol

14:45 hrs | Qarabag vs. Chelsea | Tofiq Bahramov Stadium, Bakú

17:00 hrs | Ajax vs. Galatasaray | Johan Cruyff Arena, Amsterdam

17:00 hrs | Benfica vs. Bayer Leverkusen | Estadio Da Luz, Lisboa

17:00 hrs | Club Brujas vs. Barcelona | Jan Breydel Stadion, Brujas

17:00 hrs | Inter de Milán vs. Kairat Almaty | Giuseppe Meazza, Milán

17:00 hrs | Manchester City vs. Borussia Dortmund | Etihad Stadium, Manchester

17:00 hrs | Olympique Marsella vs. Atalanta | Velodrome, Marsella

17:00 hrs | Newcastle vs. Athletic Bilbao | St. James Park, Newcastle

