Con dos partidazos en simultáneo: la agenda de juegos para la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026
Entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre se disputarán 18 encuentros.
Esta semana volverá la acción de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, con la disputa de la cuarta fecha.
Al respecto, entre el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre se disputarán 18 partidos.
En la primera jornada, mañana martes, destacan dos choques entre favoritos al título: Liverpool recibirá al Real Madrid y PSG se medirá con el Bayern Munich.
En tanto, para el miércoles, resalta el desafío que tendrá al Manchester City enfrentando al Borussia Dortmund.
La programación de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026
Martes 4 de noviembre
14:45 hrs | Nápoli vs. Eintracht Frankfurt | Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles
14:45 hrs | Slavia Praga vs. Arsenal | Fortuna Arena, Praga
17:00 hrs | Atlético de Madrid vs. Unión Saint Gillois | Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid
17:00 hrs | Bodo/Glimt vs. Mónaco | Aspmyra Stadion, Bodo
17:00 hrs | Liverpool vs. Real Madrid | Anfield Road, Liverpool
17:00 hrs | Juventus vs. Sporting Lisboa | Allianz Stadium, Turin
17:00 hrs | PSG vs. Bayern Munich | Parque de los Príncipes, París
17:00 hrs | Olympiakos vs. PSV | Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo
17:00 hrs | Tottenham vs. Copenhague | Tottenham Hotspur Stadium, Londres
Miércoles 5 de noviembre
14:45 hrs | Pafos vs. Villarreal | Alphamega Stadium, Limassol
14:45 hrs | Qarabag vs. Chelsea | Tofiq Bahramov Stadium, Bakú
17:00 hrs | Ajax vs. Galatasaray | Johan Cruyff Arena, Amsterdam
17:00 hrs | Benfica vs. Bayer Leverkusen | Estadio Da Luz, Lisboa
17:00 hrs | Club Brujas vs. Barcelona | Jan Breydel Stadion, Brujas
17:00 hrs | Inter de Milán vs. Kairat Almaty | Giuseppe Meazza, Milán
17:00 hrs | Manchester City vs. Borussia Dortmund | Etihad Stadium, Manchester
17:00 hrs | Olympique Marsella vs. Atalanta | Velodrome, Marsella
17:00 hrs | Newcastle vs. Athletic Bilbao | St. James Park, Newcastle
