IMPACTO en Alto Hospicio: madre es detenida por dejar a sus 6 hijos en la toma para irse de fiesta

Una impactante historia de abandono infantil remeció a Alto Hospicio luego de que una madre fuera detenida tras dejar a sus seis hijos —de entre 3 y 15 años— completamente solos en la toma “La Mula”, considerada la más grande y peligrosa de Chile.

Según detalló la fiscal Virginia Aravena, de la Unidad de Género de Alto Hospicio, la mujer llegó desde Bolivia hace un año buscando mejores oportunidades, pero poco después se desentendió de sus hijos, recogió T13.

“Ella trabajaba, tenía pareja, salía de fiesta y subía fotos a redes sociales. Mientras tanto, los niños quedaron sin ningún tipo de cuidado”, explicó la persecutora.

Los menores vivían en condiciones precarias, en una vivienda improvisada, hecha de materiales livianos, sin agua, luz ni baño. Dormían todos juntos sobre pallets y utilizaban un teléfono celular como única fuente de luz. El mayor, de 15 años, asumió el rol de cuidador, incluso saliendo a trabajar para conseguir comida.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al verlos deambulando por las calles o pidiendo agua durante la noche. “Varias veces los vimos solos o con hambre. Era una situación muy triste”, relató una residente a al citado medio.

El caso se volvió aún más grave cuando uno de los niños sufrió una fractura y no pudo ser operado por falta de un adulto responsable. Solo tres de los seis estaban inscritos en la escuela, pero asistían esporádicamente debido a la distancia y las condiciones del lugar.

Tras la denuncia, los menores fueron derivados a distintos hogares de protección del Servicio Mejor Niñez. La madre fue formalizada por seis delitos de abandono de menores y el tribunal decretó su prisión preventiva, considerando la vulnerabilidad extrema en que dejó a sus hijos.