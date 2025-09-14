Japón alcanza récord de centenarios: este sería el secreto de su longevidad

Santiago

Japón superó por primera vez los 99 mil habitantes centenarios, una marca histórica que refleja el aumento sostenido de la longevidad en el país durante los últimos 55 años.

El Ministerio de Salud informó que actualmente existen 99.763 personas con 100 años o más, 4.644 más que el año anterior.

Las mujeres representan el 88% del total, con 87.784 centenarias, frente a 11.979 hombres. La persona más longeva es Shigeko Kagawa, de 114 años, quien figura además como la sexta más anciana del mundo. El varón más mayor es Kiyotaka Mizuno, de 111 años.

Por regiones, la prefectura de Shimane registra la mayor concentración, con 168,69 centenarios por cada 100 mil residentes, muy por encima del promedio nacional de 80,58.

Los especialistas atribuyen este fenómeno al acceso a tecnologías y tratamientos médicos, junto con una alta esperanza de vida: 87,13 años para las mujeres y 81,09 para los hombres.

El secreto para superar los 100 años

En Japón una vida saludable para alcanzar la longevidad estaría ligada al consumo diario de té en Japón, entre los que destacan el té verde y el té matcha, ya que esta bebida diversos beneficios para la salud.

Según un estudio de 2019, consumir entre 2 a 3 tazas de té a diario se asocia con una reducción en el riesgo de muerte prematura, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.

El segundo secreto de Japón para el buen estado de salud, es la manera en la que se alimentan los habitantes de Okinawa, una isla que tiene uno de los mayores índices de personas de más de 100 años a nivel mundial: aproximadamente 5 por cada 50 mil habitantes.

En esta isla japonesa, se practica una tradición denominada hara hachi bu (significa ocho partes del vientre), que consiste en alimentarse hasta alcanzar un 80% de sensación de saciedad, sin llegar a llenar por completo el estómago.

El hara hachi bu es un hábito que se masificó en Japón y es conocido a nivel global, por eso ha generado el interés en el ámbito médico para entender el secreto de las blue zones (zonas azules), se les llama así a las áreas del mundo donde las personas tienen mayor longevidad.

De hecho, debido a su “éxito”, es que el sistema de atención médica NCH Healthcare System (Florida, Estados Unidos), a través de su proyecto Blue Zones, recomienda aplicar el hara hachi bu para tener una vida saludable.

Además de beber té y practicar el hara hachi bu, el estilo de vida japonés también integra el mantenerse activo físicamente a diario. En Japón, la población muestra una preferencia por ejercicios de intensidad moderada a baja, como caminar, hacer yoga, pasear en bicicleta o realizar estiramientos, en vez de ir al gimnasio.

Además, este tipo de ejercicios se realizan en las escuelas y oficinas, por lo que se integra la actividad física en la rutina diaria, con el fin de combatir el sedentarismo y mantener una vida saludable.

Considerando lo anterior, un estudio en una revista especializada en los procesos de salud y enfermedad de la Universidad de Oxford, evidenció que una actividad física tan sencilla como caminar reduce los costos médicos al disminuir el riesgo de una variedad de enfermedades crónicas.