Ocho amigos construyeron sus propias casas para envejecer juntos: “Era nuestro sueño”

Lo que comenzó como una idea de vacaciones terminó siendo un proyecto de vida.

Javiera Rivera

Ocho amigos construyeron sus propias casas para envejecer juntos: “Era nuestro sueño”

Ocho amigos de toda la vida decidieron cumplir un sueño: envejecer juntos en un lugar hecho por ellos mismos.

Cuatro parejas levantaron un pequeño complejo de casas sustentables en Hill Country, Texas, con la idea de vivir su retiro rodeados de naturaleza y amistad.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Matt García, experto en construcciones ecológicas. Cada casa tiene 32 metros cuadrados y costó cerca de US$40.000 (38.000.000 pesos chilenos), según detalló Architectural Digest.

Casas pequeñas, vida compartida

Las viviendas tienen techos en forma de mariposa que recolectan agua de lluvia para el riego. Cuentan con dormitorio, baño, cocina y ventanales amplios que ofrecen vistas abiertas al río Llano.

En el centro del terreno se encuentra “The Commons”, una casa común de más de 140 m², donde el grupo se reúne a diario para cocinar, compartir y celebrar.

“Queríamos un lugar donde estar juntos, pero también tener privacidad. Era nuestro sueño”, contaron los propietarios.

