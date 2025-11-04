;

“Lloré en el túnel”: figura de Coquimbo recuerda duelo contra la U que marcó un antes y un después en su carrera

Matías Palavecino lanzó una sorpresiva confesión.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Matías Palavecino, una de las grandes figuras del actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, lanzó una sorpresiva confesión sobre un duelo que disputó contra Universidad de Chile este año.

En diálogo con TNT Sports, el volante argentino recordó el amistoso que jugaron ambos equipos en un torneo de verano en enero pasado, donde los “Piratas” ganaron 2-1. Palavecino reconoció que ese partido marcó un antes y un después en su carrera.

Revisa también:

ADN

“El año pasado no tuve tantos minutos, y al llegar a Coquimbo me dieron la confianza para jugar de titular contra la U en verano. Recuerdo que en ese partido me puse a llorar en el túnel, porque volví a disfrutar dentro de una cancha. Miguel (Pinto) me vio y me dio un abrazo”, señaló el mediocampista trasandino.

“Disfruté tanto ese partido que no me sentí cansado. Yo venía de no jugar por mucho tiempo. Volví a disfrutar, poder tirar un caño... Siempre que hablo con el psicólogo le digo que ese fue el partido que más he disfrutado”, aseguró el futbolista de 27 años.

Por último, Matías Palavecino recordó el gol que anotó ante Universidad de Chile en aquel amistoso: “Cuando marqué el segundo gol fue algo muy lindo, por volver a convertir, aparte con la gente de Coquimbo. A veces me pongo a mirar esas fotos”.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad