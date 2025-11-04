“Lloré en el túnel”: figura de Coquimbo recuerda duelo contra la U que marcó un antes y un después en su carrera

Matías Palavecino, una de las grandes figuras del actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido, lanzó una sorpresiva confesión sobre un duelo que disputó contra Universidad de Chile este año.

En diálogo con TNT Sports, el volante argentino recordó el amistoso que jugaron ambos equipos en un torneo de verano en enero pasado, donde los “Piratas” ganaron 2-1. Palavecino reconoció que ese partido marcó un antes y un después en su carrera.

“El año pasado no tuve tantos minutos, y al llegar a Coquimbo me dieron la confianza para jugar de titular contra la U en verano. Recuerdo que en ese partido me puse a llorar en el túnel, porque volví a disfrutar dentro de una cancha. Miguel (Pinto) me vio y me dio un abrazo”, señaló el mediocampista trasandino.

“Disfruté tanto ese partido que no me sentí cansado. Yo venía de no jugar por mucho tiempo. Volví a disfrutar, poder tirar un caño... Siempre que hablo con el psicólogo le digo que ese fue el partido que más he disfrutado”, aseguró el futbolista de 27 años.

Por último, Matías Palavecino recordó el gol que anotó ante Universidad de Chile en aquel amistoso: “Cuando marqué el segundo gol fue algo muy lindo, por volver a convertir, aparte con la gente de Coquimbo. A veces me pongo a mirar esas fotos”.