El plan 2026 de Colo Colo: los jugadores que se van, a los que les buscarán salida y los que están en “vitrina”

El plantel de Colo Colo sabe que se juega su futuro en las últimas fechas del Campeonato Nacional, aunque el porvenir de gran parte de los jugadores ya está prácticamente definido.

Según información de ADN Deportes, conseguir o no la clasificación a la Copa Sudamericana no cambiará los planes, y hay un amplio listado de futbolistas que no continuarán en el club, incluso si se logra el objetivo.

Los primeros con destino claro en el Estadio Monumental son aquellos que finalizan contrato, como Emiliano Amor, Alexander Oroz y Mauricio Isla, a los que se suma Sebastián Vegas, quien culmina su préstamo desde Monterrey.

Además, con el recorte de presupuesto que se avecina producto de la deuda de la ANFP con TNT Sports, podrían sumarse más salidas, incluso de jugadores con vínculo vigente.

En esa lista destacan Esteban Pavez, Óscar Opazo, Salomón Rodríguez y Brayan Cortés, quienes podrían dejar una importante suma de dinero a Blanco y Negro. Sin embargo, también hay otros nombres que apuntan a ser los verdaderos salvadores de las finanzas: los jugadores que el club mantiene en la “vitrina”.

Se trata de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia, por quienes Colo Colo ya ha recibido jugosas propuesta, aunque en los mercados anteriores finalmente no pudieron concretarse.