;

Ministro Grau destaca repunte de la economía tras nuevo Imacec: “Apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda”

El secretario de Estado calificó como “sólida” la expansión de la economía de “un 3,8% cuando uno considera el PIB no minero”.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a septiembre, el cual anotó un crecimiento de 3,2%, en comparación con igual mes del año anterior.

Pese a que se ubicó en la parte baja de las expectativas, el secretario de Estado sostuvo que esta actividad económica “nos trae muy buenas noticias”.

Revisa también

ADN

“Lo primero que se observa es que la economía se expande un 3,2% de la actividad total, y aún más sólido es que se expande un 3,8% cuando uno considera el PIB no minero, que es el 90% de la economía”, destacó.

“La trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda”

Asimismo, Nicolás Grau resaltó que “la expansión de la economía no minera excede con creces los dos días hábiles extras de este mes, es decir, esto no se explica por algo estacional”.

ADN

Agencia UNO | Banco Central de Chile / Sebastian Beltran Gaete

También destacó que “el año móvil que termina en septiembre, vemos que la economía creció un sólido 2,9% en general, y un 3,1% cuando uno descuenta la minería, es decir, el PIB no minero”.

“De esta manera, la trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda, hecha a inicios de este año de un crecimiento de 2,5% de la economía para el 2025″, concluyó el ministro.

Contenido patrocinado

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad