Ministro Grau destaca repunte de la economía tras nuevo Imacec: “Apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a septiembre, el cual anotó un crecimiento de 3,2%, en comparación con igual mes del año anterior.

Pese a que se ubicó en la parte baja de las expectativas , el secretario de Estado sostuvo que esta actividad económica “nos trae muy buenas noticias”.

“Lo primero que se observa es que la economía se expande un 3,2% de la actividad total, y aún más sólido es que se expande un 3,8% cuando uno considera el PIB no minero, que es el 90% de la economía”, destacó.

“La trayectoria apunta a alcanzar la proyección del Ministerio de Hacienda”

Asimismo, Nicolás Grau resaltó que “la expansión de la economía no minera excede con creces los dos días hábiles extras de este mes, es decir, esto no se explica por algo estacional ”.

Agencia UNO | Banco Central de Chile / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

También destacó que “el año móvil que termina en septiembre, vemos que la economía creció un sólido 2,9% en general, y un 3,1% cuando uno descuenta la minería, es decir, el PIB no minero”.