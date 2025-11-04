;

VIDEO. Antonia Vergara logra el mejor triunfo de su carrera: ya acumula casi 600 puestos de avance en el ranking WTA

La jugadora de apenas 18 años aprovechó al máximo la invitación al cuadro del WTA 125 de Tucumán y eliminó a una top 200 del torneo.

Carlos Madariaga

Si hay un nombre que genera interés en torno al futuro del tenis en Chile es el de Antonia Vergara.

La “Pequeña Gigante”, con 18 años, está desarrollando su primera temporada como profesional, donde ya ganó dos torneos W25 desarrollados en Chile.

Con un nivel más que prometedor, la chilena recibió una invitación para jugar el cuadro principal del WTA 125 de Tucumán.

En ese contexto, Antonia Vergara dio el gran golpe al vencer a la actual 128 del mundo, la local María Lourdes Carlé, por parciales de 6/2 y 6/4.

La chilena ahora espera rival del cruce entre otra argentina, Luisina Giovannini y la neerlandesa Lian Tran, por los octavos de final.

Su avance en Tucumán le permitirá a Antonia Vergara seguir creciendo en el ranking, considerando que el año pasado finalizó en el puesto 1023 y ahora ya se ubica en el puesto 432 del orbe.

Así las cosas, la santiaguina acumula un alza de 565 lugares en lo que va de la temporada, pudiendo sumar aún más considerando los torneos que restan por jugarse en Sudamérica, incluyendo el LP Open en Colina.

