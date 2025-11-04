Abogado de diputado Cosme Mellado por denuncia de abuso sexual: “Esperamos que el Sernameg no sea instrumentalizada para fines electorales”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una denuncia fue presentada por una exasesora legislativa contra el diputado Cosme Leopoldo Mellado Pino (Partido Radical), por abuso sexual.

Según el escrito al que accedió Radio ADN,los episodios se enmarcarían en un contexto de “actitudes degradantes y vulneradoras” de connotación sexual y abuso de la relación jerárquica.

La querella relata que el 6 de junio de 2024, en oficinas del Congreso, el parlamentario habría tomado por la cintura a la asesora y lamido su oreja “de manera lasciva”,con la puerta abierta. La mujer afirma que quedó paralizada por el shock y por temor a represalias laborales.

Sobre esto respondió el abogado Álvaro Pérez, defensor del parlamentario acusado, quien señaló que “la querella no fue conocida ni se hizo pública, sino hasta el día de hoy en que estamos algunos días del término del periodo eleccionario”.

El abogado añadió que “esperamos que una institución como Sernameg no sea instrumentalizada para fines electorales, especialmente en la utilización de situaciones tan complejas como aquellas que se describen en la querella”.

La Fiscalía Local de Valparaíso informó que tras acogida a tramitación querella presentada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por SERNAMEG,esta fue derivada al Ministerio Público, quien mantiene una investigación en curso,la que se encuentra reservada.