Padre e hijo habrían actuado por venganza y en conjunto: todo lo que se sabe sobre crimen de adolescente en Putaendo

La Fiscalía de Valparaíso entregó nuevos antecedentes sobre el homicidio de un adolescente de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en un sector rural de Putaendo. Por el caso, un padre y su hijo quedaron en prisión preventiva como imputados por el delito de homicidio calificado.

Según la indagatoria, el crimen habría ocurrido luego de un robo registrado durante la madrugada del 20 de junio en la comuna de Santa María, donde un adolescente de 16 años fue víctima de un asalto. En ese hecho, la víctima reconoció a uno de los presuntos autores, quien corresponde al joven que días después fue asesinado.

El fiscal adjunto de SACFI y ECOH Valparaíso, Benjamín Santibáñez, explicó que, tras conocer lo ocurrido, el padre y el hermano mayor del adolescente asaltado comenzaron a buscar al joven de 17 años para recuperar las especies sustraídas.

“Al enterarse su padre y su hermano, comienzan a planificar una forma de ubicar al joven, que tenía 17 años, y tratar de recuperar las especies”, señaló el persecutor.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados encontraron al adolescente cerca de las 22:00 horas del 23 de junio, lo subieron a una camioneta y lo trasladaron hasta el sector de Rinconada de Guzmanes, en Putaendo, específicamente a un camino que conduce hacia Alicahue.

En ese lugar, ambos habrían agredido al joven y luego quemado su cuerpo. Sin embargo, el Ministerio Público aún debe establecer si la víctima murió antes de ser incinerada o si fue quemada con vida.

“No está claro si fallece y posteriormente lo incineran, o si lo incineran estando vivo. Eso es materia que debemos dilucidar a través de la autopsia que tiene que practicar el Servicio Médico Legal”, afirmó Santibáñez.

El fiscal también indicó que los imputados entregaron versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Mientras uno habría dado a entender que la intención era matar al adolescente, el otro sostuvo que solo buscaban agredirlo y recuperar las especies robadas.

Pese a esas diferencias, fue el testimonio del padre el que permitió ubicar el cuerpo. Según detalló la Fiscalía, el imputado entregó antecedentes a Carabineros y posteriormente indicó el lugar donde habían abandonado el cadáver, que fue encontrado calcinado cerca de las 15:00 horas del jueves.

Hasta ahora, la identidad del cuerpo no ha sido confirmada científicamente. Por ello, la Fiscalía espera los resultados de un examen de ADN comparativo con familiares del adolescente, además de la autopsia del Servicio Médico Legal, que deberá determinar la causa de muerte.

Finalmente, Santibáñez sostuvo que la teoría del Ministerio Público apunta a que padre e hijo subieron al joven al vehículo con la intención de matarlo. Sobre la eventual participación de otras personas, el fiscal aclaró que se trata de una línea investigativa que sigue abierta.