La dura reflexión de Claudia Conversa a cuatro años de diagnóstico de cáncer: compartió potente fotografía

La conductora de televisión Claudia Conserva compartió un potente mensaje en sus redes sociales, justo al cumplirse un nuevo aniversario del día en que le diagnosticaron una dura enfermedad que remeció por completo su vida.

“Un 27 de Junio 2022 fui diagnosticada de cáncer triple negativo, una noticia que me dejó desolada a mi familia y a mí”, se lee en la publicación.

Luego, se despliegan cifras: “En el mundo, una mujer es diagnosticada cada 16 segundos, un diagnóstico precoz es la diferencia entre la vida y la muerte”.

“Han pasado 4 años de mi diagnóstico y me siento más viva que nunca, todo pasa, nada permanece, paciencia a quienes viven este drama, fuerza mujeres”, cierra. Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar.

Cabe recordar que Conserva convirtió su experiencia en un testimonio público sobre la enfermedad y el tratamiento. En ese proceso, la animadora, hoy de 52 años, también decidió registrar parte de su vivencia en primera persona, mostrando sin filtro los momentos más duros.

Ese camino quedó plasmado en el documental Brava, estrenado en 2023 por TVN.