Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, protagonizó un video viral en Miami cuando el influencer Ziv Tamir, conocido como ‘El chico de los relojes’, la abordó en una pista de pádel sin reconocerla.

Tamir centró su atención en un elegante reloj Tiffany que llevaba Antonela, elogiándolo y pidiendo que lo muestre a la cámara mientras lo describía.

Pero luego de elogios y la exhibición de la pieza, la situación se tornó incómoda cuando el creador de contenido preguntó directamente: “¿A qué se dedica?”, dejando a la mujer visiblemente sorprendida.

“Oh. ¿En serio?“, se cuestionó Rocuzzo, buscando desviar la conversación con el grupo que la acompañaba. Allí, se escucha decir: ”No es necesario...“, llevando a la argentina cerrar con un simple ”Ok" y el pulgar para arriba.

De todas formas, hay que recordar que Antonela es más que la esposa de Messi. Es una destacada empresaria con varios proyectos. Desde 2014, junto a su prima Andrea Lo Menzo, fundó la marca Enfans, especializada en ropa para niños de hasta 12 años.

Este emprendimiento familiar, que incluye también la participación de su hermana y madre, se caracteriza por ofrecer prendas creativas, cómodas y de diseño sofisticado, con presencia en más de 30 locales en Argentina y una tienda online que facilita su acceso a todo el país.

Además, cuenta con una línea de ropa deportiva en colaboración con Adidas y suma diversas colaboraciones con marcas prestigiosas a nivel global, consolidándose como una influencer y empresaria reconocida en ese ámbito.

Así, su carrera va mucho más allá de ser la pareja de Lionel Messi, demostrando un perfil profesional sólido y versátil, valiéndose por sí sola de muy buena forma.