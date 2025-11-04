;

Padre corre maratón por amor: llevó en su camiseta la foto de su esposa y tres hijos fallecidos

El corredor rindió homenaje a su familia perdida tras el terremoto que afectó la prefectura de Ishikawa.

Javiera Rivera

Una historia que conmovió a todo Japón. Keisuke Oma, un padre que perdió a su esposa y a sus tres hijos en el terremoto del Día de Año Nuevo de 2024, decidió transformar su dolor en homenaje.

Durante el Maratón de Kanazawa, Oma corrió con una camiseta que llevaba impresa la fotografía de su familia, recorriendo los 42 kilómetros con el corazón lleno de recuerdos.

No buscaba una medalla ni romper un récord. Su meta era honrar la memoria de quienes le dieron razones para vivir. Cruzó la línea de llegada en poco más de tres horas, entre aplausos y lágrimas del público.

“Corrí con ellos en el corazón”, dijo emocionado tras completar la carrera.

El devastador terremoto que cambió su vida

El devastador terremoto del 1 de enero de 2024, que sacudió la prefectura de Ishikawa, dejó decenas de víctimas y miles de damnificados.

Entre ellos, la familia de Keisuke, quien decidió convertir la tragedia en una carrera por amor y esperanza.

Su gesto se ha vuelto viral en redes sociales, donde miles de personas destacan su resiliencia, fuerza y capacidad de transformar el dolor en un acto de amor eterno.

Getty Images / Tomohiro Ohsumi

